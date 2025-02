Troca de Anthony Davis pode sofrer revés no Mavs

É uma bomba no Dallas Mavericks. Na verdade, no Los Angeles Lakers. Apesar de a chance de acontecer ser pequena, a troca de Anthony Davis para o Mavs pode ser desfeita. O ala-pivô, que se machucou em sua estreia em Dallas, não teria previsão de volta às quadras. Mas o problema estaria além disso.

De acordo com o jornalista Bill Ingram, que trabalhou na NBATV, o Mavs não fez os exames completos em Davis após o negócio com o Lakers. Segundo Ingram, o time de Dallas testou o jogador de forma protocolar antes de ele enfrentar o Houston Rockets no último sábado. Ou seja, o astro entrou em quadra sem a confirmação de que estava apto.

O repórter afirma que o Mavs entrou em contato com a direção da NBA para saber se existe a mínima chance de a troca ser desfeita. Neste caso, Davis retornaria ao Lakers, assim como Max Christie, enquanto Luka Doncic voltaria ao time de Dallas.

Apesar de o próprio jornalista informar que as chances são pequenas, o Mavericks poderia, via advogados, algum tipo de reparação. Existe o temor de que Anthony Davis foi em troca já com uma lesão mais grave do que havia sido anunciada. No entanto, como não houve um teste antes de ele enfrentar o Rockets, ficaria difícil provar algo.

Anthony Davis se machucou no primeiro jogo pelo Mavs no sábado, menos de uma semana depois da troca. Ele havia ficado 11 dias fora por conta da lesão no abdômen. Em geral, uma contusão assim levaria mais do que duas semanas. No entanto, como resposta à troca de Luka Doncic, o time utilizou Davis com um prazo inferior.

De acordo com especialistas, ele se machucou a virilha como uma extensão da lesão anterior. Daí, a preocupação do Mavs se Davis poderia passar ou não por uma cirurgia. O ala-pivô espera fazer sua recuperação sem a necessidade disso no momento, pois poderia atrapalhar os planos de seu novo time.

Segundo informações de insiders do Lakers, Anthony Davis poderia ficar fora até a parada para o All-Star Game. Mas como houve a troca, todos os cuidados médicos passaram a ser do Mavericks.

Na história da NBA, não existem casos em que um jogador vai em troca para outro time, joga e, depois, a negociação é desfeita. O máximo que acontece é como foi com o próprio Lakers e o Charlotte Hornets. No caso, a equipe de Los Angeles vetou o negócio por conta de lesões encontradas em exames do pivô Mark Williams.

Aliás, Williams seria o substituto de Anthony Davis no Lakers.

Enquanto isso, Luka Doncic já fez sua estreia pela equipe angelina. Uma reviravolta no momento seria improvável. As informações, por enquanto, apontam que Dallas entrou em contato com a NBA para um eventual cancelamento.

