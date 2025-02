Klay Thompson achou que reforço do Mavs fosse filho de técnico

O Dallas Mavericks conseguiu mais do que Anthony Davis na troca com o Los Angeles Lakers. Afinal, o ala-armador Max Christie se tornou um destaque pela franquia texana. A chegada ao novo time, porém, revelou mais do que apenas o talento do jovem. Klay Thompson, por exemplo, descobriu que o reforço do Mavs não era filho do técnico do Sacramento Kings.

Após o último jogo do Mavs, Klay Thompson revelou que não sabia muito sobre o reforço. Impressionado com o desempenho de Christie, ele confessou que acreditava que o novo companheiro era filho de Doug Christie, treinador interino do Kings. O físico de ambos seria a justificativa para a confusão.

“Eu achei que ele era filho de Doug Christie por anos”, contou Thompson. “Conversei com ele e descobrir que nem são parentes. No entanto, têm medidas parecidas, sabe? São dois alas-armadores de 1,98 metro”, seguiu.

Publicidade

A confusão de Thompson não tira o fato de que Christie tem brilhado pelo Mavs. Em quatro jogos pela nova equipe, o ex-Lakers mostrou um impacto imediato, com média de 17 pontos, 5.3 rebotes e quatro assistências. Os números são bem superiores aos que tinha em sua antiga equipe. Até a troca, ele tinha 8.5 pontos, 2.7 rebotes e 1.4 assistências.

Leia mais!

A atuação de maior destaque pelo Mavs aconteceu na semana passada, diante do Houston Rockets. Apesar de pouco tempo na equipe, ele terminou o jogo com 23 pontos, próximo ao recorde de sua carreira, e contribuiu para a vitória. Além disso, ele ajudou também a vencer o Boston Celtics.

Publicidade

Thompson, então, não revelou apenas a confusão com Christie. Após o jogo com o Kings, o quatro vezes campeão da NBA rasgou elogios ao jovem reforços de Dallas. Portanto, para o veterano, o ala-armador tem um estilo aguerrido similar ao de Draymond Green, seu ex-companheiro no Golden State Warriors.

“Estou muito impressionado com o Max. Que grande adição. Ao longo de minha carreira, tive muito sucesso jogando com caras de Michigan State. Ele é mais um. Eles chegam sabendo defender. Então, são jogadores de equipe e têm um futuro brilhante na NBA”, completou Thompson.

Publicidade

A moral com Thompson e os jogos fizeram de Christie a melhor adição na troca de Luka Doncic, até o momento. Isso porque, Anthony Davis se lesionou já em sua primeira partida pela franquia do Texas. O pivô, aliás, deve ficar fora até o resto da temporada por uma distensão no adutor.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA