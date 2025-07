Summer League da NBA começa neste sábado com oito times

A temporada 2024/25 da NBA acabou há poucos dias, mas a Summer League já tem seu início neste sábado (5), com quatro times. Los Angeles Lakers, Miami Heat, Golden State Warriors e San Antonio Spurs vão iniciar a disputa do California Classic, que vai até a próxima terça-feira (8). Ao mesmo tempo, vai acontecer o de Salt Lake City, com Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers. As equipes já começaram a divulgar seus elencos para o torneio.

A Summer League de 2025 terá três campeonatos. Além do California Classic e do de Salt Lake City, mais curtos, tem o evento principal, com a presença de todos os times da NBA, a partir do dia 10. É o NBA 2K26 Summer League, que vai do dia 10 a0 dia 20 de julho.

Então, a partir de sábado, já tem Heat x Spurs, às 17h30 e, logo depois, jogam Lakers x Warriors, às 19h30. Ambos, no horário de Brasília pelo California Classic. Já o torneio de Salt Lake City começa às 20h, com Grizzlies x Thunder, seguido de 76ers x Jazz. Por enquanto, apenas quatro dos oito times da NBA informaram seus elencos.

Em suma, a Summer League serve para que os times coloquem em quadra os novatos que escolheram no Draft da NBA, além de jogadores em busca de espaço. O Lakers, por exemplo, não terá Adou Thiero, que se recupera de lesão. No entanto, vai contar com muitos nomes conhecidos, como Bronny James, Dalton Knecht, Trey Jemison e Cole Swider. Além deles, o time terá Augustas Marciulionis, filho da lenda Sarunas Marciulionis, o explosivo Eric Dixon e o irmão de Angel Reese.

No Warriors, o destaque fica para a dupla australiana Taran Armstrong e Alex Toohey. Vale lembrar que Armstrong chegou ao time ainda na campanha de 2024/25 e ele busca na Summer League a chance de fazer parte do elenco principal. Isaiah Mobley, irmão menos famoso do astro Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, também está no grupo. O brasileiro Gui Santos não vai participar do evento pela primeira vez desde que chegou à NBA. Afinal, o time de San Francisco já conta com ele para a rotação.

Pelo Heat, todos os olhares estarão voltados para Kel’el Ware, que virou titular ao longo da última campanha, além de Kasparas Jakucionis, escolha no último Draft. Aliás, Jakucionis é tido como um dos maiores steals do recrutamento, após sair apenas na escolha 20.

Por fim, o Spurs vai levar à Summer League 2025 da NBA um dos grandes nomes do último Draft, Dylan Harper. Segunda escolha, atrás apenas de Cooper Flagg, Harper terá ao seu lado nomes como Carter Bryant (pick 14) e Jameer Nelson Jr., filho do ex-armador do Orlando Magic.

Até aqui, os times que vão disputar a Salt Lake City Summer League da NBA ainda não enviaram seus elencos.

