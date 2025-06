Lakers fecha contrato com filho de Hall da Fama

Augustas Marciulionis, filho do Hall da Fama Sarunas Marciulionis, acertou um contrato com o Los Angeles Lakers. De acordo com o jornalista Jonathan Givony, da ESPN, o armador vai fazer treinos com o time californiano e deve ficar para a Summer League. Ele vai passar as próximas semanas com outros jogadores, na disputa pelas últimas vagas no elenco para 2025/26.

O armador, de 23 anos, fez os quatro anos no basquete universitário por St. Mary’s, mas acabou perdendo os treinamentos que aconteceram antes do Draft por conta de uma lesão no pé. A direção do Lakers gostou de sua última temporada, quando alcançou médias de 14.2 pontos, 5.9 assistências e 1.3 roubo de bola, além de um aproveitamento de 34.7% nos arremessos de três.

De acordo com alguns relatos, Marciulionis impressionou em testes por conta de seu controle de bola e cuidado nos passes. Além disso, passou a atacar a cesta com mais frequência em seu último ano. Embora tenha feito duas temporadas como reserva, ele foi titular nas últimas duas em todos os 69 jogos.

Segundo Randy Bennett, seu técnico em St. Mary’s, o jovem tem talento para estar na NBA não só por ter um sobrenome famoso, mas por ser inteligente com a bola nas mãos. No entanto, relatou que sua evolução foi por conta de muito trabalho.

“Quando eu o conheci, pensei que seria automático, por causa de seu pai. Mas não foi assim. Ele treinou muito, evoluiu e ganhou seu espaço de forma merecida. Hoje, posso dizer que ele é um grande jogador de basquete”, disse Bennett.

E não foi só ao filho do Hall da Fama que o Lakers deu um contrato. Segundo Givony, o time de Los Angeles fechou ainda com Arthur Kaluma, da universidade do Texas. O ala, de 2,01m, fez médias de 12.3 pontos e 7.5 rebotes em seu último ano. Além disso, acertou 35.9% dos arremessos de três.

Segundo Givony, seu arremesso está em constante evolução e pode ajudar nos dois lados da quadra, até por conta de sua envergadura, de 2,13m. Assim como Marciulionis, Kaluma tem um contrato Exibit-10. Ou seja, é para treinamentos no período da Summer League.

Mas entre os nomes que o Lakers deu contrato na noite de quinta-feira, o maior destaque fica por conta de Eric Dixon, de Villanova. De acordo com Charania, ele já recebeu acordo two-way.

Por fim, o Lakers ainda fechou com RJ Davis, cestinha em North Carolina.

No Draft de 2025 da NBA, o Lakers selecionou o ala-pivô Adou Thiero, um ala de muita força física e que deve fazer parte dos planos do técnico JJ Redick. O time de Los Angeles tinha apenas a escolha 55 do recrutamento. No entanto, fez uma troca com o Chicago Bulls para subir dez posições. Depois, usou a pick 45 para selecionar Thiero na 36.

Sarunas Marciulionis

Pai do armador que vai treinar pelo Lakers, Sarunas Marciulionis jogou na NBA, por Golden State Warriors, Seattle Supersonics, Sacramento Kings e Denver Nuggets. Chegou a ser segundo na votação para o melhor reserva da liga em 1991/92, quando fez médias de 18.9 pontos e 3.4 assistências em 29 minutos por noite.

No entanto, ele brilhou pela seleção da Lituânia como um dos cestinhas em três Olimpíadas. Em 1988, ainda pela União Soviética, além de 1992 e 1996 já com os lituanos. Vale registrar que nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ele alcançou 21.8 pontos, 9.0 assistências, além de 3.2 roubos de bola.

Hall da Fama, ele foi eleito ainda como um dos 50 melhores jogadores de todos os tempos do basquete FIBA, em 1991, além de MVP do EuroBasket de 1995.

