De olho no Draft, Lakers e Bulls fazem troca

Após a primeira rodada do Draft da NBA, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls fecharam uma troca na tarde desta quinta-feira (26). De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time californiano “subiu” dez escolhas para o recrutamento da segunda parte.

Como resultado, o Lakers vai escolher na 45 e o Bulls fica com a 55. O time de Los Angeles ainda enviou um valor em dinheiro. Vale lembrar que a primeira rodada contou com 30 jogadores, então o Draft de hoje à noite começa na 31.

Segundo rumores, um dos alvos poderia ser o jovem pivô Rocco Zikarsky, de 18 anos. O australiano, de 2,18m, atuou pelo Brisbane Bullets na última temporada. Outro nome poderia ser selecionado seria o espanhol Izan Almansa, de 20 anos, mas Lachlan Olbrich, também da Austrália, e o sérvio Bogoljub Markovic também podem aparecer.

O Bulls, por outro lado, deve utilizar a pick 55 para enviar ao basquete internacional, algo muito comum na segunda rodada Draft da NBA. Assim, o jogador ganha experiência e é observado pelo time de desenvolvimento. Na quarta-feira, a equipe de Chicago selecionou o ala-pivô Noa Essengue na décima segunda escolha.

No entanto, a troca entre Bulls e Lakers no Draft coloca o time de Los Angeles em situação difícil para a temporada da NBA. A equipe da Califórina está com hard cap no segundo nível de multas. Ou seja, não pode ultrapassar o valor de US$207.8 milhões para a campanha em 2025/26.

Nos playoffs de 2025, ficou clara a necessidade do Lakers em buscar reforços para a posição de pivô. Após a troca que o time cancelou após a trade deadline por Mark Williams, sobrou apenas Jaxson Hayes para a função. No entanto, Hayes pouco fez (média de 1.8 ponto) nos mata-matas e afirmou que “perdeu dinheiro” com os poucos minutos.

E Williams acabou deixando o Charlotte Hornets, de qualquer forma. Na noite do Draft, o jogador foi para o Phoenix Suns em uma troca que envolveu ainda o armador Vasilije Micic.

Atualmente, o Lakers possui cerca de US$192 milhões em salários, incluindo as opções de LeBron James e Dorian Finney-Smith. Por enquanto, o time não tem um pivô em seu grupo. O mais próximo disso é Maxi Kleber, um ala-pivô que chegou na troca de Luka Doncic.

Para a segunda rodada do Draft da NBA, o Brasil tem um representante que poderia, eventualmente, se encaixar nos critérios do Lakers. Trata-se do ala-pivô Nathan Mariano, que atua pelo Sesi Franca.

