Conheça Adou Thiero, escolha do Lakers no Draft

O Los Angeles Lakers escolheu Adou Thiero na segunda rodada do Draft da NBA. A equipe conseguiu o ala-pivô após trocar com o Minnesota Timberwolves pela 36ª seleção. Desse modo, o time treinado por JJ Redick ganha um reforço para o garrafão de olho em 2025/26.

Para conseguir Thiero, o Lakers fez duas trocas durante a noite. O time de Los Angeles começou a segunda rodada com a escolha 55. De início, abriu mão da pick e de uma quantia em dinheiro para saltar para a 45ª posição, que era do Chicago Bulls. No fim, pagou um valor e a escolha para conseguir o negócio com o Wolves.

O movimento, porém, surpreendeu. Isso porque, Adou Thiero era cotado para as dez escolhas finais da segunda rodada. Ainda assim, o Lakers optou por saltar quase 20 picks para evitar que outro time tivesse o ala-pivô de 21 anos.

Desse modo, o Jumper Brasil preparou detalhes de Adou Thiero, ala-pivô escolhido pelo Lakers no Draft. Confira:

Com 21 anos, Adou Thiero passou três temporadas em Arkansas. No ano de estreia, ele não teve grande destaque, com médias de apenas 2.3 pontos e 1.9 rebote. Nos anos seguintes, porém, ele ganhou mais espaço no elenco e mostrou muito potencial. Assim, na campanha passada da NCAA, saltou para 15.1 pontos, 5.8 rebotes e 1.6 roubo de bola.

De acordo com Kevin O’Connor, do Yahoo Sports, o escolhido pelo Lakers no Draft tem estilo de jogo similar a Jae Crowder e Stanley Johnson.

“Adou Thiero é um jogador de infiltração com muito físico e um primeiro passo explosivo. No entanto, tem limitações no arremesso. Mas se conseguir desenvolver seu arremesso, seu tamanho e opções de jogada o fariam um clássico ala 3-and-D“, apontou O’Connor.

Com 2,01 metros e 99 quilos, Adou Thiero tem a força física como ponto forte, como destacou O’Connor. Assim, a maior parte dos pontos do ala-pivô saem do estilo agressivo rumo à cesta. O físico também o permite ser um defensor acima da média, muito por conta de sua envergadura, de 2,13 metros.

O ala-pivô escolhido pelo Lakers no Draft, porém, tem o arremesso como ponto fraco. Enquanto usa a força no garrafão, Thiero tem apenas 28.4% nas bolas de três na carreira. Desse modo, tem um arsenal limitado no ataque, o que pode atrapalhar sua carreira na NBA.

“A mecânica de arremesso é travada e pouco fluída. Nos lances livres, também apresenta um nível mediano. Então, ele consegue apenas infiltrar em linha reta e só. O controle de bola também é frágil sobre pressão. Thiero acelera demais e força jogadas, o que prejudica sua eficiência”, finalizou O’Connor.

