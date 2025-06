Lakers fecha contrato com irmão de Angel Reese

O Los Angeles Lakers anunciou, na sexta-feira (29), que ofereceu contrato para o irmão da estrela da WNBA, Angel Reese. Então, Julian Reese fará parte do elenco da franquia na Summer League 2025. O jogador de 21 passou quatro anos defendendo a Universidade de Maryland, mas não foi selecionado no último Draft da NBA.

Ele teve média de quase um duplo-duplo na temporada passada, marcando 13.5 pontos e nove rebotes por jogo. Além disso, teve 1.1 roubo de bola, 1.5 toco por jogo e 55.5% de aproveitamento nos arremessos. Então, o irmão de Angel Reese faz parte dos nomes que o Lakers ofereceu contrato após o recrutamento de 2025. Para jogadores como Julian Reese, são dados acordos de dez dias a fim de testá-los durante o torneio de verão da NBA.

Assim, a estrela da WNBA fez uma publicação nas redes sociais comemorando o contrato do irmão com o Los Angeles Lakers. “Oportunidade! Vamos, Ju”, escreveu a jogadora do Chicago Sky.

O ala-pivô de 2,05 metros, entretanto, tem uma curiosidade que pode preocupar na NBA. Isso porque, de acordo com o site Bleacher Report, não tentou uma única cesta de três pontos em suas últimas três temporadas em Maryland. Portanto, levantou dúvidas nas franquias sobre sua versatilidade no ataque.

Por outro lado, Julian Reese foi titular 102 vezes e participou de 134 jogos na carreira. Como resultado, se tornou um dos dois únicos jogadores na história de Maryland a acumular pelo menos mil pontos e mil rebotes. Então, ele é o segundo atleta com mais rebotes na história da universidade com 1015 ao todo.

“Eu realmente acredito que um dia o número de Julian será aposentado”, disse o ex-técnico de Maryland, Kevin Willard, durante a última temporada. “Isso porque em uma época em que os garotos não demonstram lealdade e vão embora quando querem, com dinheiro para tudo, esse jovem não se transferiu”.

Enquanto isso, o Lakers selecionou o ala-pivô Adou Thiero no Draft de 2025 da NBA e fechou um acordo two-way com Eric Dixlon. Por fim, além de Julian Reese, a franquia deu contratos de dez dias para outros dois jogadores. Augustas Marciulionis, filho do Hall da Fama Sarunas Marciulionis, e Arthur Kaluma, da Universidade do Texas. Ambos os vínculos serão para a disputa da Summer League, que terá início no dia 5 de julho.

