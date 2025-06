Austin Reaves recusa extensão de contrato com Lakers

O ala-armador Austin Reaves recusou, no início desta semana, uma oferta de extensão de contrato com o Los Angeles Lakers, de acordo com Dan Woike, do portal The Athletic. Segundo o jornalista, a proposta da franquia consistiu no valor máximo que podia oferecer neste momento: US$89,2 milhões por quatro temporadas.

“A decisão, disseram fontes da liga, não foi um reflexo do relacionamento entre Reaves e o Lakers. Em vez disso, é quase uma conclusão inevitável, considerando as limitações impostas ao valor que o Lakers foi capaz de oferecer esta semana. A franquia nunca demonstrou interesse em negociar Reaves e continuam a considerá-lo um jogador importante na equipe”, revelou Woike.

Desse modo, o jogador de 27 anos decidiu esperar para firmar um novo vínculo. A razão é simples. Na offseason do ano que vem, ele poderá assinar um novo contrato de US$246,7 milhões por cinco temporadas com o Lakers. Outra opção seria uma oferta de até US$182,9 milhões por quatro anos, mas com outra equipe da NBA.

Titular indiscutível da equipe de JJ Redick, Austin Reaves tem contrato garantido com o Lakers até o final da próxima temporada, quando vai receber US$13,9 milhões em salários. Além disso, ele possui uma player option de US$14,9 milhões para 2026/27. Caso abra mão do último ano de vínculo, ele testaria o mercado e, assim, se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer time da liga.

Reaves, aliás, não vê sua carreira longe do Lakers. Na equipe há quatro anos, o ala-armador se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Em 2024/25, o camisa 15 alcançou seus melhores números na NBA: 20,2 pontos, 5,8 assistências e 4,5 rebotes. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três.

“Quero jogar minha carreira inteira no Lakers. Amo estar em Los Angeles. Amo os fãs, o clima, o golfe. E, claro, o Lakers é a melhor franquia da NBA”, afirmou Reaves.

A fala de Reaves veio em um momento onde ele está sendo ligado a rumores de troca. A queda na primeira rodada dos playoffs evidenciou “buracos” no elenco do Lakers, sobretudo na posição 5. Desse modo, sem grandes ativos no plantel, o ala-armador poderia servir como moeda de troca nesta offseason.

No mês passado, o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, afirmou que a franquia angelina vai trocar Reaves. De acordo com ele, o ala-armador é o único ativo do Lakers que pode render um pivô titular. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo nas próximas semanas.

“Quando Reaves for trocado nesta offseason, e ele vai ser trocado, o que o Lakers vai receber por ele vai fazer parecer ainda pior o fato de que o Mavericks não o pegou na troca por Doncic”, disse Simmons em seu podcast.

