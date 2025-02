Brandon Ingram estende contrato com Raptors

O Toronto Raptors renovou o contrato com Brandon Ingram. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a extensão é de três anos no valor de US$ 120 milhões. Ou seja, cerca de US$40 milhões por ano. Na temporada 2027/28, ele terá uma opção de jogador. Assim, pode optar ou não por seguir na franquia na última campanha do acordo.

Ingram chegou ao Raptors em troca com o New Orleans Pelicans. Na trade deadline, o time do Canadá enviou Bruce Brown e Kelly Olynyk, além de uma escolha de primeira rodada e outra de segunda. Portanto, a equipe já indicava o desejo de seguir com o ala de 27 anos.

O ex-Pelicans está fora da NBA desde 7 de dezembro. Na ocasião, ele sofreu uma torção no tornozelo. Então, é esperado que ele retorne somente após a pausa do All-Star Game. Sua condição, porém, ainda é duvidosa, uma vez que ele atuou por somente 18 partidas no ano.

“Acho que a volta de Ingram será um processo. Ele está muito aberto e disposto a aceitar o que o time está fazendo. E já começou a usar sua voz com a equipe, ao participar das sessões de vídeo e se comunicar. Ele está se soltando, o que é ótimo. Eu respeito isso”, afirmou o técnico Darko Rajakovic.

O novo contrato indica que Brandon Ingram é visto como uma peça para o futuro do Raptors. Com médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências, ele deve ser um dos titulares do elenco com Scottie Barnes, RJ Barrett e Immanuel Quickley, assim que retornar da lesão.

A adição de Ingram ainda melhora os arremessos de média distância do Raptors. Na temporada, segundo a Secord Spectrum, a equipe é a última em tentativas de dois pontos fora do garrafão. O recém-contratado, enquanto isso, é o sexto melhor na estatística. Além disso, é um dos quatro jogadores com mais de mil arremessos de dois pontos nas últimas seis temporadas.

All-Star em 2019/20, Ingram iniciou a carreira no Los Angeles Lakers como escolha número 2 do Draft de 2016, mas foi para o Pelicans em troca. Ele fez parte da negociação que levou Anthony Davis ao Lakers. Pela equipe, foram seis temporadas, sendo vencedor do Jogador Que Mais Evoluiu em seu primeiro ano.

Em sua carreira, ele tem médias de 19.5 pontos, 5.2 rebotes e 4.6 assistências. Além disso, tem uma taxa de acerto de 46.8% nos arremessos gerais e 36.3% dos três pontos.

