Líder, Cavaliers celebra estreia de De’Andre Hunter em vitória

Novo reforço do Cleveland Cavaliers, De’Andre Hunter fez sua estreia com vitória sobre o Minnesota Timberwolves, na segunda-feira (10). Como resultado, o líder da Conferência Leste conquistou a 43ª vitória na temporada, tendo apenas dez derrotas. A equipe se isolou ainda mais na liderança, e se aproxima da chance de terminar a campanha regular na primeira posição.

Hunter chegou ao Cavs no último dia do período de trocas da NBA. O jogador participou do acordo que que levou Caris Levert, Georges Niang e uma escolha de primeira rodada ao Atlanta Hawks. A temporada atual vem sendo a melhor da sua carreira. Afinal, soma médias de 18.8 pontos e 3,8 rebotes, arremessando 39.8% para três pontos. Além disso, sua defesa, ponto importante em seu jogo, também tem sido boa.

No Hawks, Hunter atuava saindo do banco. Em 37 jogos, foi titular apenas em quatro. Mas isso não era por conta de sua habilidade, já que era um dos melhores jogadores do time, e sim por sua versatilidade para liderar a segunda unidade. Em jogos difíceis, aliás, era comum que ele estivesse nas rotações que “fechavam” as partidas, mesmo começando como reserva.

Publicidade

Por isso, esteve forte na corrida para o prêmio de Sexto Homem do Ano até então. Agora que chegou ao Cavs, porém, se tornou titular da equipe, sendo a quinta peça numa rotação já forte com Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Dessa forma, deve sair da competição para o prêmio individual.

Leia mais!

Assim, em sua estreia, teve um jogo tranquilo. O Cavs abriu 18 pontos de vantagem já no primeiro quarto e, a partir disso, soube administrar a partida. Hunter jogou 23 minutos, anotando 12 pontos e pegando um rebote. Além disso, acertou três bolas triplas.

Publicidade

O técnico de Cleveland, Kenny Atkinson, elogiou a estreia de Hunter. “Gostei dele. Nos ajudou muito a começar bem na frente”, disse. “É meio que o que nós esperávamos. Físico, ativo em quadra, alto. Dessa forma, ele nos ajuda muito. Além disso, ele é tranquilo em quadra. Torna as coisas simples, não enrola. Então, boa estreia para ele”.

O jogador iniciou a carreira no Atlanta Hawks, em 2019. Na equipe, passou seis temporadas, onde jogou mais de 300 partidas. Embora tenha sofrido com lesões em diferentes pontos ao longo dos anos, atuou em 68% do tempo. Em certo ponto, porém, pareceu que o jogador poderia cair de rendimento, com atuações sem empolgar e problemas de lesão.

Publicidade

Por isso, a temporada 2024/25 tem sido importante pra ele. Com médias perto dos 20 pontos, bom jogo na defesa e bom aproveitamento de três, De’Andre Hunter chamou atenção de diversas equipes, incluindo o Cavaliers, onde já estreou com vitória.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA