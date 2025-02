James Harden reclama da “extinção” dos veteranos da NBA

O tempo passa bem rápido. James Harden entrou na lista dos 20 jogadores ativos mais veteranos da NBA, depois da trade deadline. E, assim, passou a fazer parte de um tipo em extinção na liga. O craque do Los Angeles Clippers vê que o número de referências mais experientes nos elencos de times está cada vez menor. Isso pode parecer uma evolução, mas o armador garante que é nocivo para o futuro do jogo.

“Eu nunca quero parecer o velho que só reclama, mas não há mais tantos veteranos em times da NBA. Isso é importante, pois os jovens jogadores não tem experiência sobre o funcionamento da liga. Quando eu fui draftado, por exemplo, havia esses caras que me mostraram como ser profissional, treinar e lidar com tudo. No entanto, hoje, os jovens estão largados”, acusou o astro, em entrevista à ESPN.

Harden crê que a sua carreira, aliás, mostra a importância de presenças veteranas nos primeiros passos. Ele lembra que, em seu Oklahoma City Thunder, treinava ao lado de pivôs como Nazr Mohammed e Nick Collison. Não eram jogadores técnicos, mas foram os exemplos que guiaram a sua brilhante carreira. Sem isso, nós temos uma legião de jovens talentos que se perde pelo caminho.

“Até entendo que as equipes queiram buscar e testar jovens atletas. Mas esses garotos simplesmente não sabem como construir uma longa carreira. É por isso que, cada vez mais, a gente vê jovens que ficam uns anos na liga e ‘somem’. Creio que isso é o que todos querem, no fim das contas. Mas, antes, ninguém tinha problemas em contratar veteranos”, contou o líder do Clippers.

Clippers

James Harden, agora, vai fechar um ciclo de carreira na NBA como um dos veteranos do elenco do Clippers. Ele é o terceiro atleta mais velho do time, depois de Nicolas Batum e do recém-chegado Patrick Mills. Mais do que isso, comanda a surpreendente campanha da equipe. Os angelinos desafiam prognósticos e estão na sexta posição do Oeste, com 29 vitórias em 52 jogos na temporada.

“Esse é um time muito divertido e revigorante para mim. Nós funcionamos juntos, antes de tudo. Estamos entrosados em quadra e, mais do que isso, empolgados pelo sucesso uns dos outros. Um dia, quem comanda a equipe é Norman Powell. Depois, vem Ivica Zubac. E, então, há as noites em que assumo a liderança. Essa é a parte mais animadora de fazer parte desse grupo”, elogiou o craque.

Apesar da ótima campanha, ninguém aposta no Clippers como uma grande ameaça nos playoffs. Mas Harden aposta que há uma novidade que pode mudar os californianos de patamar. “O ingrediente novo é que Kawhi Leonard está voltando aos poucos, melhora a cada dia. Nós acreditamos que podemos competir com qualquer time com o nosso elenco completo”, cravou.

Estatísticas

Harden pode ainda não ter sido campeão da NBA, mas deixa um legado inquestionável na liga. Ele é o jogador que personifica a revolução das chamadas analytics, já que foi base dos times montados pelo dirigente Daryl Morey. No entanto, nunca se considerou algo assim. Tanto que, hoje, encara as análises com alto embasamento em estatísticas como algo ruim para a liga.

“Eu nunca me vi como um símbolo das estatísticas avançadas, pois só pensava em jogar da forma correta. O foco estava em fazer o meu time melhor, em síntese. As avaliações são trabalho da direção. Mas, agora, tudo isso saiu de proporção. As tais analytics estão em tudo e, por isso, só acham que pode vencer quem se encaixa em um modelo. E, às vezes, eles estão errados”, concluiu o armador.

