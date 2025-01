“James Harden domina o jogo da NBA”, garante LeBron James

LeBron James rasgou elogios a James Harden, MVP da NBA em 2018. Os astros se encontraram neste domingo (19), no confronto entre Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. No duelo, o Clippers venceu por 116 a 102, com Harden alcançando 21 pontos e 12 assistências.

No fim do duelo da NBA, LeBron James comentou sobre James Harden. De acordo com ele, o armador sempre conseguiu apresentar um alto nível de jogo, desde suas primeiras temporadas. Além disso, embora não tenha os mesmos números, ainda está em alta no Clippers.

“Um grande jogador que ama jogar basquete no seu próprio ritmo. Ele venceu em todos lugares por onde passou. No Thunder, joguei contra ele quando era muito jovem. Foi para Houston e sabemos o que fez. Na Philadelphia jogou um basquete excelente. E aqui, também. Ele é um cara altruísta, que vai lá e joga. Conseguiu se reinventar. Simplesmente joga do jeito certo”, afirmou LeBron.

Publicidade

Na partida contra o Lakers de LeBron, ainda, Harden conseguiu um feito impressionante. Afinal, alcançou a marca de 26.721 pontos em sua carreira. Desse modo, superou Oscar Robertson e se tornou o 14º maior pontuador da história da NBA.

Na temporada, o astro do Clippers tem uma média de 21.4 pontos por jogo. Com 41 partidas restantes, ele caminha para alcançar mais posições no ranking da NBA. A projeção, aliás, é que, se manter o atual ritmo, pode Hakeem Olajuwon (13º lugar com 26.946 pontos), Elvin Hayes (12º lugar com 27.313 pontos) e Moses Malone (11º lugar com 27.409 pontos).

Publicidade

Leia mais!

O mais impressionante da temporada, contudo, não é o recorde. Como destacou LeBron, Harden conseguiu se reinventar durante 2024/25.

Até a pré-temporada, o armador era dado como um nome em reta final de carreira. Principalmente, pelas temporadas ruins com o Philadelphia 76ers. Porém, ele se consolidou como um líder do Clippers e, apesar da saída de Paul George e ausências de Kawhi Leonard, tem liderado o time a quinta melhor campanha do Oeste (24-17).

Publicidade

Outra mudança na postura de Harden, como LeBron destacou, é seu estilo de jogo. Antes, ele acumulava atuações de 40, 50 pontos ou mais. Porém, hoje em dia, se consolidou como um dos melhores passadores da liga. Não à toa, tem média de 8.1 assistências por jogo. Enquanto isso, outros nomes têm tido espaço para pontuador. Algo que ele próprio destacou como o segredo para o sucesso do time.

“A coisa mais importante desse grupo é que todos estão felizes uns com os outros. Pode ser a noite de qualquer um brilhar e ninguém vai se contrariar porque não foi a sua vez. Todos estão contentes, em síntese, com o sucesso de todos. Sabemos que não seremos perfeitos sempre e não dá para vencer todas. Mas, com essa postura, coisas boas vão acontecer com o tempo”, comentou o armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA