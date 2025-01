Jogador do Pelicans pode ser alvo de troca do Mavericks

Os rumores da NBA esquentam conforme a trade deadline, marcada para o dia 6 de fevereiro se aproxima. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Dallas Mavericks tem interesse na troca de um jogador do New Orleans Pelicans. O nome em questão é de Herb Jones, ala especialista defensivo

Nas últimas duas temporadas, Dallas aproveitou a data limite para trocas para fazer grandes negociações. Em 2023, trouxe Kyrie Irving, enquanto em 2024 adquiriu PJ Washington e Daniel Gafford.

O Mavericks tem buscado um ala defensivo desde a saída de Derrick Jones Jr. na agência livre. Dessa forma, a chegada de Herb Jones seria ideal para complementar a equipe, montada aos poucos durante as últimas temporadas.

Assim, Stein ainda informa que Dallas não está disposto a incluir Daniel Gafford em uma possível troca. Isso porque nesse caso abriria uma lacuna na posição de pivô, como se puxasse um cobertor curto, suprindo a posição de ala mas enfraquecendo o garrafão.

Atualmente, o Mavs tem 23 vitórias e 19 derrotas, ocupando a sétima posição da conferência Oeste. Após uma grande campanha em 23/24, indo até as finais da NBA, Dallas ainda não conseguiu repetir a dose. No entanto, vale dizer que a equipe tem sofrido com lesões. Luka Doncic, sua principal estrela, já perdeu mais de 20 jogos, e ainda deve precisar de mais algumas semanas para se recuperar de uma lesão na panturrilha.

New Orleans, por sua vez, é uma das piores equipes da liga. Também sofrendo com lesões, o time tem 11 vitórias e 32 derrotas. Por isso, o Mavericks confia que pode tirar Herb Jones do Pelicans, já que o jogador poderia forçar uma saída por troca. visando competir na pós-temporada. Ainda assim, segundo Stein, há alguns jogadores que a franquia trocaria antes de Jones, como Brandon Ingram e CJ McCollum.

A data limite para trocas segue se aproximando, e movimentações ao redor da liga são esperadas. Para começar, a situação de Jimmy Butler, no Miami Heat, deve se resolver, e então outras negociações podem se desencadear ao redor da liga com base nisso. Butler, aliás, já foi interesse de Dallas, mas parece uma possibilidade distante dado o preço a ser pago para contar com o craque.

