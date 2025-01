Em noite de Trae Young, Hawks bate Celtics

O astro Trae Young comandou a vitória do Atlanta Hawks sobre o Boston Celtics por 119 a 115 fora de casa na noite de sábado (18). Young somou 28 pontos e 12 assistências, enquanto levou o Hawks para a prorrogação. Atlanta ainda contou com a volta de Jalen Johnson, que não atuou nos cinco jogos anteriores por lesão no ombro. Ele ficou com 14 pontos e 13 rebotes. Por outro lado, Jayson Tatum e Jaylen Brown lideraram o Celtics, mas tiveram muitos problemas com arremessos.

Aliás, a equipe de Massachusetts vem sofrendo muito no quesito e converteu somente 28.8% das tentativas de três. Apesar de o time ser o que mais arrisca de longa distância, Boston tem apenas o 15° aproveitamento. Então, contra o Hawks, o Celtics voltou a apresentar dificuldades no setor.

O Hawks subiu para a zona de playoffs e somaa 22 vitórias e 19 derrotas, enquanto o Celtics segue em segundo, com 29 triunfos em 42 jogos.

O jogo

Em casa, o Celtics parecia ter amplo domínio sobre o Hawks, enquanto Trae Young tinha um início tímido. Como resultado, os anfitriões lideravam por 19 a 9. Depois, a diferença seguiu em cerca de dez pontos quando Luke Kornet deixou em 23 a 13. Então, Derrick White ampliou para 12 quando acertou de três. Atlanta não conseguia encostar, mas Boston não abria o suficiente. Tatum fez de três e o time vencia por 33 a 21.

Mas a situação mudou no segundo quarto. Trae Young ainda não brilhava pontuando, mas o Hawks empatou em 40 com o Celtics após cesta do armador. Boston errou as oito que tentou do perímetro e Atlanta virou. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes lideravam por 52 a 48.

Leia mais

Então, na volta do intervalo, Trae Young colocou o Hawks na frente do Celtics por 64 a 55. No entanto, Boston reagiu. Apesar de os donos da casa seguirem insistindo quase que unicamente com arremessos de três, o time fez grande defesa, permitindo apenas 21 pontos do adversário no período. Assim, vencia por 78 a 73.

O Celtics abriu dez pontos sobre o Hawks quando restavam cerca de nove minutos para o fim, enquanto Trae Young, Dyson Daniels e Vit Krejci deram aos visitantes a chance da vitória. De’Andre Hunter fez sete pontos consecutivos para Atlanta, que ainda perdia, mas por apenas três. Então, Young virou em 100 a 98. Mas o último minuto foi caótico. Derrick White empatou, Jaylen Brown virou e Boston parecia muito perto da vitória.

Quando restavam 20 segundos, Trae Young levou falta técnica e Jayson Tatum deixou em 103 a 100 para o Celtics sobre o Hawks. Jrue Holiday fez falta em Young para evitar o arremesso de três e o armador cortou para um. Então, Tatum sofreu falta e acertou apenas um dos lances livres. Holiday voltou a fazer falta no camisa 11 de Atlanta, que empatou em 104. Tatum ainda teve uma chance de fechar o jogo, mas falhou.

Prorrogação

Já nos cinco minutos finais, Hawks e Celtics trocaram cestas. Jaylen Brown deixou Boston na liderança por 113 a 111, mas Onyeka Okongwu virou para Atlanta. Depois, Dyson Daniels ampliou para 116 a 113. Tatum diminuiu para um, mas Brown falhou duas vezes consecutivas. Primeiro, levou toco de Okongwu. Na sequência, perdeu a bola para De’Andre Hunter.

Nos lances livres, o Hawks garantiu a vitória sobre o Celtics.

(22-19) Atlanta Hawks 119 x 115 Boston Celtics (29-13)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 4 11 2 2 Dyson Daniels 23 4 4 1 0 Onyeka Okongwu 19 13 2 0 4 De’Andre Hunter 16 6 1 2 0 Jalen Johnson 14 13 3 1 1

Três pontos: 9-37 (Young: 3-10)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 24 11 8 2 0 Jayson Tatum 23 8 7 3 0 Derrick White 21 8 2 0 1 Payton Pritchard 20 6 1 0 0 Luke Kornet 17 7 2 4 2

Três pontos: 15-52 (White: 5-16)

(35-6) Cleveland Cavaliers 124 x 117 Minnesota Timberwolves (22-20)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 36 8 7 1 0 Darius Garland 29 5 6 0 0 Georges Niang 15 10 1 1 0 Ty Jerome 15 4 4 0 0 Jarrett Allen 14 4 1 0 1

Três pontos: 17-48 (Garland: 5-10)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 28 3 5 1 1 Julius Randle 20 14 9 1 0 Rudy Gobert 17 12 1 0 0 Jaden McDaniels 13 5 2 0 1 Naz Reid 16 2 4 2 2

Três pontos: 15-38 (Reid: 4-8)

(21-20) Phoenix Suns 125 x 121 Detroit Pistons (21-21)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 36 7 5 2 3 Devin Booker 35 5 3 1 0 Nick Richards 21 11 1 1 0 Ryan Dunn 12 8 1 0 0 Tyus Jones 4 3 10 2 0

Três pontos: 7-25 (Dunn: 2-5)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 20 6 11 1 1 Tobias Harris 21 5 2 0 1 Jalen Duren 15 10 2 0 0 Malik Beasley 14 2 1 2 0 Tim Hardaway Jr 12 2 0 0 0

Três pontos: 9-33 (Harris: 2-5)

(15-25) Philadelphia 76ers 102 x 115 Indiana Pacers (24-19)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 28 1 3 0 0 Rick Council 18 9 2 3 0 Kelly Oubre 18 8 3 1 0 Adem Bona 12 6 1 0 0 Andre Drummond 8 3 0 1 0

Três pontos: 10-34 (Oubre: 3-6)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 21 8 5 0 2 Myles Turner 18 11 2 0 1 Thomas Bryant 12 6 1 0 0 Ben Sheppard 12 3 2 0 0 Aaron Nesmith 12 2 0 0 0

Três pontos: 11-34 (Sheppard: 3-6)

(6-34) Washington Wizards 114 x 122 Golden State Warriors (21-20)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 38 5 5 0 0 Kyle Kuzma 22 6 4 0 0 Bub Carrington 17 2 3 1 0 Alex Sarr 11 9 2 1 1 Corey Kispert 10 4 0 1 0

Três pontos: 22-45 (Poole: 8-15)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 31 11 4 1 2 Stephen Curry 26 5 6 1 1 Dennis Schroder 20 1 4 1 0 Moses Moody 13 2 1 1 1 Kevon Looney 10 13 2 0 2

Três pontos: 14-41 (Wiggins: 4-10)

(28-13) Houston Rockets 125 x 103 Portland Trail Blazers (13-28)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 26 5 1 1 0 Alperen Sengun 23 15 6 2 1 Dillon Brooks 22 6 3 1 1 Tari Eason 18 8 4 3 0 Cam Whitmore 12 10 3 1 0

Três pontos: 14-31 (Green: 4-6)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 21 5 11 1 3 Toumani Camara 17 5 3 2 1 Shaedon Sharpe 13 8 1 0 0 Anferenee Simons 13 4 4 1 0 Jabari Walker 10 5 0 1 0

Três pontos: 12-36 (Henderson: 3-5)

