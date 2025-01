NBA define data da Loteria do Draft 2025

A NBA definiu, nessa segunda-feira (13), a data da Loteria do Draft 2025. De acordo com o anúncio oficial da liga, o evento será realizado no dia 12 de maio, em Chicago. Além disso, o Draft Combine vai ocorrer, na mesma cidade, entre 11 e 18 de maio.

Muitos torcedores estão mais ansiosos com a Loteria do Draft 2025 do que o desenrolar da temporada da NBA. Afinal, a classe de prospectos deste ano é especial. O famoso clichê “esta classe do Draft da NBA é a melhor dos últimos tempos” pode ser aplicado sem medo em 2025. Depois do pouco hype de 2024, o próximo recrutamento tem talento de sobra. No topo, dois prospectos geracionais: Cooper Flagg e Dylan Harper.

Até o momento, Washington Wizards, New Orleans Pelicans e Charlotte Hornets fazem as piores campanhas de 2024/25. Ou seja, se a temporada regular acabasse hoje, seriam os times com mais chances de ficar com a primeira escolha do Draft (14%).

Desde o advento da Loteria do Draft da NBA, em 1985, apenas dez escolhas #1 conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O’Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Kyrie Irving, Anthony Davis e Andrew Wiggins.

Como vai funcionar a Loteria do Draft 2025 da NBA

Antes de mais nada, 14 bolas são chacoalhadas em uma máquina (lotérica). Cada bola representa um número, de 1 a 14. Para determinar uma pick são retiradas quatro bolas da máquina, que, portanto, formam uma combinação numérica. Então, essas 14 bolas permitem 1.001 combinações entre si. Além disso, a combinação das bolas de número 11, 12, 13 e 14, nesta ordem, é descartada antes de começar o processo.

Restam, então, mil combinações. Cada time, aliás, tem uma quantidade de combinações. Os times com o maior número de chances de ficar no topo (os três com as piores campanhas) recebem 140 combinações de números. O segundo pior recebe 125 combinações, o terceiro fica com 105, assim até o 14º, que tem míseras cinco combinações.

Posteriormente, uma máquina que suga bolinhas de ping pong decide o futuro da NBA. Para determinar quem ficará com a primeira escolha são retiradas quatro bolas, em sequência. Elas formam uma combinação. Então, o time que detém essa combinação é o ganhador da loteria.

Além disso, esse processo se repete mais três vezes, para determinar as picks 2, 3 e 4. No entanto, a partir da pick 5, não há mais sorteio. Dessa forma, o restante das escolhas de primeira rodada é disposto em ordem contrária ao desempenho de vitórias-derrotas na temporada.

Por fim, vale dizer que o sorteio das bolinhas é fechado e conta apenas com a presença de alguns membros da NBA, uma empresa de auditoria, alguns poucos jornalistas e representantes dos times.

Times com mais chances de ganhar a Loteria do Draft 2024 da NBA (14/01/25)

Washington Wizards: 14%

New Orleans Pelicans: 14%

Charlotte Hornets: 14%

Toronto Raptors: 12,5%

Utah Jazz: 10,5%

Brooklyn Nets: 9%

Portland Trail Blazers: 7,5%

Oklahoma City Thunder (via Philadelphia 76ers): 6%

Chicago Bulls: 4,5%

Golden State Warriors: 3%

