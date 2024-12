Jornalista dá aviso a times da NBA sobre Cooper Flagg

Cooper Flagg é o desejo de todos os 30 times da NBA. Não à toa, o fenômeno da Universidade de Duke é cotado como a primeira escolha do Draft de 2025. Isso principalmente pela qualidade que ele demonstra desde a adolescência, mostrando talento em todos os aspectos do seu jogo.

No entanto, o período universitário tem mostrado que o jovem ainda tem falhas. O jornalista Jeremy Woo, da ESPN, conversou com olheiros de diversos times da NBA sobre Cooper Flagg. Embora ele siga gerando grandes expectativas, os especialistas alertaram que ele ainda tem pontos negativos do lado ofensivo.

“Parece que o técnico de Duke, Jon Scheyer, tem colocado ele intencionalmente em situações onde é: ‘vá e consiga a cesta”, analisou um dirigente. “No entanto, ainda não parece que ele tem a criação primária necessária. Existe a esperança de que ele possa se tornar uma cara de referência. E, claro, ele parece ter visão e habilidade no passe. Porém, a capacidade individual de pontuar precisa melhorar”, acrescentou.

Uma amostra disso aconteceu no Champions Classic Anual. Diante de Kentucky, Flagg teve a bola nos 12 segundos restantes para desempatar. Entretanto, ele comentou dois erros ofensivos em sete segundos. Desse modo, os adversários conseguiram sair com uma vitória por 77 a 72.

Os erros fazem parte de um adolescente. Afinal, Flagg ainda tem somente 17 anos. Desse modo, não anulam as médias de 15.9 pontos e 3.6 assistências. Entretanto, é fato que os analistas ainda esperam maior potencial ofensivo, principalmente como principal pontuador de uma equipe na NBA, conforme ele evoluir fisicamente.

“Uma vez que ele fica mais forte, o restante do jogo vai se abrir”, afirmou um olheiro.

Por outro lado, outros ouvidos por Woo também não descartam que ele pode ser valioso como segunda ou terceira estrela ofensiva.

“Talvez, a gente espera que ele possa se tornar a principal estrela. Porém, é mais realista que ele seja um pontuador mínimo de 20 pontos por jogo. Ainda assim, ele vai impactar o jogo de maneira significativa e preencher a estatística”, analisou.

Por fim, a certeza é que o projeto de Duke mostra atributos difenciados para a sua idade. Apesar de ser um ala, por exemplo, ele é um bom criador de jogadas. Além disso, se mostra um excelente arremessador e um defensor talentoso.;

“O que gosto no arremesso [do Flagg] é que ele tem confiança suficiente para buscar algo. Ele não age como alguém que não sabe arremessar. Esse nível de confiança é importante. Se você precisar ajustar a mecânica, tudo bem”, completou outro executivo.

