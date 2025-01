NBA: 76ers tenta escolher entre playoffs ou Draft

Sem dar liga na atual temporada da NBA, o Philadelphia 76ers tenta escolher o que é melhor entre ir aos playoffs ou ficar com sua escolha de Draft. Apesar de montar um elenco para brigar pelo topo do Leste, o Sixers não consegue sequer entrar na zona do play-in. Então, existem dois caminhos para a equipe.

Por enquanto, o Chicago Bulls é o décimo no Leste e, mesmo perdendo cinco dos últimos seis jogos, não sai dali. Isso porque o 76ers simplesmente não se aproxima para ter uma chance nos playoffs. Hoje, a diferença está em três vitórias para o Bulls.

Existe uma ideia na direção do Sixers que poderia esperar a trade deadline, ter Joel Embiid saudável e lutar por vitórias. Assim, superaria o Bulls e, eventualmente, outros times que estão acima. Miami Heat, Detroit Pistons e Atlanta Hawks estão na zona do play-in com a equipe de Chicago.

Com Embiid em boas condições físicas, não seria surpresa o 76ers entrar no play-in e, depois, nos playoffs da NBA, mas perderia sua escolha de Draft para o Oklahoma City Thunder. E é justamente isso o que a diretoria pondera no momento.

Adiantaria arriscar perder a pick (proteção até a sexta escolha) com um time que ainda não funcionou e tentar tudo nos playoffs? Por enquanto, não existe uma resposta clara. Mas as últimas notícias apontam que o 76ers poderia fazer de tudo para ficar com sua escolha de Draft.

De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, existe a chance de o 76ers abrir mão da atual temporada da NBA, esquecer playoffs e ter foco no Draft e agência livre. Assim, é possível que Joel Embiid e Paul George sejam poupados na segunda metade da campanha. Até porque, os dois costumam perder muitos jogos por lesões, então poderia funcionar ali.

Marks sugere que o Sixers estaria pensando na opção. Não que tenha nada absolutamente certo, mas com 15 vitórias em 39 jogos, poderia ser o melhor caminho. Enquanto isso, Embiid se machucou de novo e deve perder, pelo menos, mais dez dias.

Além disso, a tabela do 76ers é “indigesta” e vai enfrentar outros times da NBA que estão em condições bem melhores. Os próximos três jogos, por exemplo, são fora de casa contra Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Depois, pega o Cleveland Cavaliers em Philadelphia e encara o Bulls em seus domínios. Por fim, tem outra sequência difícil.

Mas hoje, o Sixers tem apenas a oitava pior campanha. Para piorar sua classificação, é preciso fazer o mesmo com seu elenco. Afinal, os jogadores que estão ali não vão perder por querer. Não é assim que o tank funciona.

76ers nos playoffs?

Bem, até pode. Tem de confiar que Embiid e George não vão se machucar mais, enquanto Tyrese Maxey precisa ter mais espaço para ser “o cara” ali. Funcionaria assim, claro.

Mas já é metade da temporada e Embiid só fez 13 jogos. Deles, o trio atuou junto em dez, com seis vitórias.

Em algumas das partidas que os três estiveram em quadra, foi realmente bom. Não o tempo todo. Mas mesmo assim venceu o Boston Celtics fora de casa na Rodada de Natal e San Antonio Spurs.

A amostra do 76ers com os três é muito pequena na temporada da NBA. De 39 jogos, dez é quase nada. E a gente sabe que Embiid não vai jogar os próximos três (ou mais). Então, com adversários difíceis na sequência, fica a ideia de que não a equipe não tem o bastante para lutar por vitórias.

Tank para manter escolha de Draft e trocas

Caso o 76ers esteja pronto para abrir mão da temporada 2024/25 da NBA, tem de trocar jogadores que não quer contar para o próximo ano. É abrir mão de atletas experientes, como Kyle Lowry, Andre Drummond, Kelly Oubre e Eric Gordon. Nem que seja para não pegar nada nas negociações, além de escolhas de Draft e ficar abaixo das multas.

Hoje, o Sixers está acima do primeiro nível de taxas, mas por pouco. Por que o time pagaria tais multas se não vai a lugar algum?

Então, para que o 76ers mantenha sua escolha de Draft, é preciso esquecer de vez os playoffs da NBA em 2024/25 e dar minutos aos jovens. Jared McCain, que tinha tudo para ser o melhor calouro do ano, está fora da temporada. Hoje, o time conta com Justin Edwards, Pete Nance e Jeff Dowtin em acordos two-way. Basta dar a eles o contrato regular e ficam disponíveis em todos os jogos até o fim da campanha.

Enquanto isso, pode ir atrás de outros na G League para que eles sejam os novos jogadores com two-way. Assim, o time faz uma espécie de “peneira” para a próxima temporada, o que é o mais comum em tank.

Só assim consegue ter uma das seis piores campanhas da NBA e fica com a própria escolha de Draft. Mas isso precisa começar o mais rápido possível. Do contrário, perde tempo e fica sem ela.

