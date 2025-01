Mais uma: lesão afasta Joel Embiid do 76ers

Joel Embiid sofreu mais uma lesão e voltou a ser desfalque no Philadelphia 76ers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o craque da franquia voltou a apresentar inchaço no joelho esquerdo. Desse modo, a sequência do Sixers de três jogos fora de casa, contra Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets.

O 76ers esteve sem Joel Embiid nos últimos seis jogos devido a uma lesão no pé esquerdo. Durante a semana ele se recuperou do desconforto, porém, teve o inchaço no joelho confirmado pela equipe médica na quinta-feira (16). Após exames, os médicos e especialistas optaram por um tratamento adicional.

Desse modo, segundo Charania, ele deve ser reavaliado em um prazo de sete a dez dias. No entanto, ainda não há expectativas de que o astro esteja apto para jogar já na próxima semana. Ainda mais considerando o histórico do pivô campeão olímpico com lesões no joelho.

Nos primeiros anos de sua carreira, por exemplo, ele sofreu com problemas na região. Em fevereiro da última temporada, enquanto isso, uma fratura surgiu e ele precisou passar por cirurgia, que o tirou do restante da campanha. Por fim, após jogar as Olimpíadas, Embiid se ausentou da pré-temporada e início de 2024/25 por conta dos inchaços.

A contusão, somada à outras, têm tirado o astro de diversos jogos do Sixers. Até aqui, ele esteve fora de 26 partidas da equipe na temporada. Sem ele, o recorde do time é de 8 vitórias e 18 derrotas. Desse modo, um time antes favorito conta com uma campanha de 15-24, ocupando somente a 11ª posição do Leste.

A colocação gera uma decepção a uma franquia antes favorita no Leste. Principalmente, após a adição de Paul George ao elenco. Os diversos jogos sem o MVP de 2023, no entanto, tem afastado a possibilidade de playoffs. Desse modo, o ex-Los Angeles Clippers cobra maior empenho dos jogadores nos próximos jogos.

“Há um senso de desespero com que temos que começar a jogar todas as noites. Nós precisamos ver cada jogo, antes de tudo, como algo que importa. Na situação em que estamos, afinal, cada partida importa mesmo. Faz muita diferença. Além disso, com o avanço da temporada, nada vai ficar mais fácil. As coisas só ficam mais complicadas”, avisou o camisa 8.

Embiid, inclusive, não é único desfalque que o Sixers teve na temporada. George, por exemplo, também perdeu alguns jogos. O jovem astro Tyrese Maxey, por sua vez, se ausentou seis partidas durante a campanha. KJ Martin ficou fora por mais de dez partidas. O calouro Jared McCain está fora do resto da campanha.

“É difícil ser competitivo quando jogadores entram e saem da rotação a cada dia. Assim que conseguimos algum tipo de continuidade e ritmo, alguns atletas se lesionam e tudo muda. Os jogadores, por isso, precisam mudar que papel e função a cada partida. Essa instabilidade coloca pressão em cima de todos, certamente. É difícil demais”, garantiu o jovem ala-armador.

