Ídolo do Heat critica postura de Jimmy Butler

Dwyane Wade, maior ídolo do Miami Heat, criticou a postura de Jimmy Butler, principal astro da franquia nos últimos anos. O ala pediu para ser trocado e criticou publicamente decisões do presidente Pat Riley. Além disso, está suspenso no momento, enquanto Miami tenta solucionar a situação.

Dessa forma, no podcast This is Why, Wade não poupou palavras para falar sobre como Butler está errado na forma de levar a situação. “É ego, orgulho e uma manobra para conseguir o que quer”, disse.

“É feio para a franaquia. Ao mesmo tempo, eu já estive lá, e eles tem um pulso firme. Se for pra ser de um jeito, vão deixar ser. As coisas que ouvimos, tendo estado lá, é triste”, comentou Wade. “E não conseguimos o que queríamos, então ele também não vai conseguir. É feio, mas espero que o Heat consiga passar disso. Quando olho pra franquia e vejo os jogadores que saíram por terem trombado de frente com Pat Riley, fico triste. Mas quando você tenta bater de frente com esse cara, você vai ver quem ri por último.”

Publicidade

Leia mais!

Assim, Wade também comentou sobre suas declarações feitas durante a recente cerimônia de inauguração da estátua organizada pelo Miami Heat em sua homenagem. No evento, ele afirmou que os jogadores devem querer estar na equipe, e, se não quiserem, não devem perder o tempo de ninguém, apenas sair sem causar grandes problemas.

Wade também brigou com Riley

“Queria que eles soubessem: se você não quer estar aqui e não gosta de como as coisas funcionam, então não esteja. É assim que a franquia é administrada. Ela não vai mudar sua forma de operar para cada estrela que chega. LeBron James ficou apenas quatro anos. Mas não era do jeito que ele queria. Não era do jeito que Dwyane Wade queria. É do jeito que Pat Riley quer administrar, do jeito que Mickey Arison quer administrar. E isso é algo que, como jogador, você não gosta”, comentou.

Publicidade

“Nós não gostávamos disso. Eu não gostei da forma como aconteceu. Não estou aqui dizendo que gostei. Mas nenhum ídolo do Heat venceu essa queda de braço, e Jimmy Butler também não irá”, seguiu.

“Contudo, também é preciso ter um posicionamento. Então, se o Miami Heat não defendesse algo, seria como muitas organizações da NBA, tentando encontrar sua identidade e cultura. Esta é a cultura, cara. Então, primeiro, estou feliz que voltamos à cultura. Fiquei satisfeito quando Pat falou no final da temporada. É isso que estamos acostumados”, completou Dwyane Wade.

Publicidade

Butler pediu para ser trocado após discussões por não ter seu contrato reassinado na última offseason. Ademais, o jogador também estaria insatisfeito com a falta de reforços de alto nível do Heat. A equipe corre contra o relógio para sua saída, já que o camisa 22 sairia de graça ao final da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA