Michael Jordan defendeu LeBron James de críticas

O debate para saber quem é o maior jogador da história do basquete entre Michael Jordan e LeBron James é sempre um assunto para os fãs da NBA. Então, há rumores sobre a relação dos astros ser estremecida. No entanto, de acordo com Michael Wilbon, da ESPN, o ídolo do Chicago Bulls já saiu em defesa do craque do Los Angeles Lakers.

O jornalista afirmou que já recebeu ligações da lenda do Chicago Bulls pedindo para que ele parasse de criticar LeBron. O episódio teria acontecido no início da carreira do ala.

“Isso é algo que ele [Michael Jordan] não gostaria que eu contasse, mas vou contar mesmo assim. Houve momentos no início da carreira de LeBron e ao longo dela em que as pessoas foram críticas em relação a ele”, disse Wilbon. “Seja por causa de The Decision, ou por uma jogada, como passar a bola para o Donyell Marshall, ou qualquer outra coisa. As pessoas acham que Michael Jordan guarda ressentimento contra LeBron. Para mim, há evidências do contrário, porque houve ligações”.

Em seguida, o jornalista revelou o teor das ligações de Michael Jordan para defender LeBron James de críticas.

“Eu atendia o telefone e o que eu ouvia era ‘ei, não critique o LeBron. Isso é bobagem. Esse garoto é incrível. Não há necessidade de atacá-lo”, declarou Wilbon. “Essas conversas aconteciam sabendo que não seriam repetidas e que não seriam mencionadas, nem escritas no Washington Post ou no ESPN.com.”

Sobretudo, LeBron sempre demonstrou muito respeito pelo legado de Jordan. O astro do Lakers nunca escondeu que o hexacampeão da NBA é seu maior ídolo e inspiração no basquete. Sendo assim, durante o All-Star Game de 2022, ambos se encontraram e James mais uma vez se declarou ao ex-jogador do Bulls.

“Não queria perder a oportunidade de cumprimentar o homem que me inspirou durante toda a infância. Parte de mim não estaria aqui se não fosse a inspiração do MJ, sempre quis ser como ele”, afirmou LeBron James.

Por fim, em outra declaração, LeBron comparou Jordan com um “super-herói” em sua difícil infância.

“Quando você é uma criança de 9 anos que precisa de inspiração, ele vira seu pai, seu irmão, seu colega de equipe, seu super-herói. Na minha infância, era o Batman e Michael Jordan. Eram os dois maiores super heróis do mundo”.

