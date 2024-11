Michael Jordan explica origem da volta da camisa 23

Por nove temporadas com o Chicago Bulls, Michael Jordan tornou a camisa 23 a mais famosa da NBA e talvez do mundo. Entretanto, com sua inesperada aposentadoria em 1993, o astro passou a vestir o número 45 no baseball. Além disso, em seu retorno ao basquete, em 1995, Jordan passou a usar o número escolhido no outro esporte.

Assim, parecia que a história da camisa 23 de Jordan havia acabado. No entanto, já nos primeiros jogos de seu retorno, após enfrentar dificuldades com ritmo, o craque voltou para a 23 na segunda rodada dos playoffs da Conferência Leste, contra o Orlando Magic.

Jordan explicou sua decisão durante uma entrevista coletiva no meio da série.

“Esse sou eu”, disse Jordan. “O número 23 sou eu. Então, por que tentar ser outra coisa? Mesmo sabendo que meu pai nunca me viu usar o número 45. Com o 23 me sinto confortável. Essa é a razão pela qual voltei a usá-lo”. O ídolo do Bulls ainda disse que usou o 45 porque era o número que ele escolheu enquanto jogava baseball no ensino médio.

A camisa 23 de Michael Jordan é uma das mais emblemáticas da história dos esportes. Com ela, o jogador ganhou seis títulos da NBA, cinco MVPs e outras tantas premiações. Além disso, aposentou a camisa em duas franquias: Chicago Bulls e Miami Heat. Embora não tenha jogado pelo Heat, a franquia quis “homenagear seus esforços pelo esporte”.

Quando Jordan retornou ao número 23, a NBA cobrou uma multa de US$25 mil por jogo, já que ele não havia comunicado a mudança de uniforme, como exigido pelas regras da liga. Apesar disso, ele usou o número durante o restante da série contra o Orlando Magic. Assim, mostrou como era importante para ele recuperar sua identidade histórica em quadra. Após o episódio, Jordan e o Chicago Bulls se adequaram às regras da liga para evitar novas multas.

Outro detalhe é que, durante o período em que Jordan vestiu o número 45, a camisa 23 continuou a ser um item vendido pela Nike e que permaneceu como o símbolo de sua marca “Air Jordan”. Sua volta ao número original reforçou ainda mais o vínculo com sua linha de produtos. A Air Jordan gera milhões vendas anuais.

A camisa 23 também tem um legado simbólico. Jordan inspirou atletas em outros esportes, como LeBron James, que escolheu usar o mesmo número. A adoção do 23 por atletas de diferentes gerações consolidou ainda mais o número como um dos mais reconhecidos no esporte.

