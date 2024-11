Giannis Antetokounmpo e Harrison Barnes são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (25) que Giannis Antetokounmpo e Harrison Barnes foram eleitos os melhores jogadores da quinta semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O craque do Milwaukee Bucks recebeu o prêmio pela 24a vez na carreira, enquanto o veterano do San Antonio Spurs foi premiado pela primeira vez.

Antetokounmpo, em primeiro lugar, comandou o Bucks a vitórias nos quatro jogos que disputou no período. O ala grego registrou médias de 32,5 pontos, 10,8 rebotes e 7,3 assistências. Converteu, além disso, mais de 61% dos seus arremessos de quadra no intervalo. Ele também conseguiu mais de dez lances livres por partida na semana, mas teve baixo índice de aproveitamento.

O craque credita a ótima fase e reação da equipe na temporada, antes de tudo, ao seu entrosamento com Damian Lillard. “Tudo é uma questão de tempo. Então, nós estamos aprendendo um sobre o outro. Isso aconteceu comigo e Khris Middleton, por exemplo, também. É assim mesmo Por isso, a nossa química em quadra só cresce a cada jogo”, comemorou o duas vezes MVP da liga.

Barnes, por sua vez, conduziu o Spurs a resultados positivos nos três duelos da semana. O veterano anotou 22,3 pontos e 8,7 rebotes por noite, enquanto não cometeu nenhum desperdício de posse. Ele converteu quase 62% dos seus arremessos não só de quadra, mas longa distância também. Por fim, teve as suas três atuações de 20 ou mais pontos da temporada nesse intervalo.

O ala de 32 anos se torna um caso bem raro nas premiações semanais da liga. Depois de mais de 900 jogos disputados na liga em 13 temporadas, ele ganhou o prêmio pela primeira vez.

Outras menções

Além de Giannis Antetokounmpo e Harrison Barnes, outros 15 jogadores foram citados na votação da quinta semana da temporada. A lista é pesada, pois inclui dez atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum, Jaylen Brown (Celtics), LaMelo Ball, Brandon Miller (Hornets), Ty Jerome (Cavaliers), Jimmy Butler (Heat), Franz Wagner (Magic) e Jakob Poeltl (Raptors) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kyrie Irving (Mavericks), Andrew Wiggins (Warriors), James Harden, Ivica Zubac (Clippers), LeBron James, Anthony Davis (Lakers) e Shai Gilgeous-Alexander.

