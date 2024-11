Houston Rockets descarta interesse em Giannis Antetokounmpo

Nas últimas semanas, o Houston Rockets apareceu como um provável time interessado em Giannis Antetokounmpo. No entanto, de acordo com Kelly Iko, do site The Athletic, o time texano não deve tentar um acordo pelo astro do Milwaukee Bucks. O início ruim de sua equipe alimentou rumores de troca, mas o Rockets deve seguir com foco em seu núcleo jovem.

“O Houston Rockets não está interessado em uma troca por Giannis Antetokounmpo neste momento. A equipe não quer quebrar seu núcleo jovem em prol de uma negociação pelo camisa 34 do Milwaukee Bucks. Atualmente, a franquia tem dez vitórias em 15 jogos na campanha de 2024/25, e está perto da liderança do Oeste. Então, o foco segue sendo em desenvolver seu núcleo jovem”, explicou o jornalista.

Além disso, o Iko também garantiu que Milwaukee não cogita negociar o craque por qualquer pacote disponível. Portanto, o foco ainda é maximizar as chances de Antetokounmpo vencer outro título pela franquia.

Aliás, as equipes se enfrentaram no último domingo (17), com vitória do Bucks no último segundo, com direito a polêmica de arbitragem. Giannis terminou o jogo com 20 pontos, 13 rebotes, quatro assistências e três tocos. Como resultado, o triunfo interrompeu a sequência de cinco vitórias do Rockets, enquanto foi um dos maiores triunfos de Milwaukee na temporada. Até agora, são nove derrotas em 15 jogos disputados.

A informação contraria o mais recente rumor que foi noticiado por Marc Stein, do portal Substack. Um pouco antes do duelo entre as equipes no domingo, o jornalista informou que as equipes monitoravam a situação do grego em Milwaukee. E o time mais destacado nesse sentido era Houston. Além disso, o mesmo rumor apontava um interesse do Bucks no astro do Phoenix Suns, Kevin Durant.

“Isso tem sido muito falado ao redor da NBA. Houston tem ativos e escolhas de Draft. Mas também tem muito tempo para fazer algo enquanto desenvolve seus jovens jogadores. Como se sabe, o grande sonho é Kevin Durant, mas Phoenix está inflexível em relação a troca-lo. Assim, um novo nome tem surgido nos boatos ao redor da liga: Giannis Antetokounmpo. O camisa 34 é um nome a se observar em relação a Houston”, cravou Stein.

O bom começo de campanha em 2024/25 impulsiona o núcleo jovem de Houston. Afinal há evoluções de Jalen Green e Alperen Sengun, além de alguns outros nomes como Amen Thompson e Tari Eason. Mas nem sempre foi assim. Em 2023/24, o Rockets chegou a envolver Green em pacotes de troca para o Brooklyn Nets. Mas o acordo não se concretizou.

Além de vários jovens, o time do Texas tem as escolhas de Draft do Phoenix Suns para negociar. Então, isso deve fazer com que o Rocket seja nome frequente em rumores para qualquer astro da NBA nos próximos meses.

