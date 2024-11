NBA: Retorno de Khris Middleton ainda deve demorar no Bucks

Khris Middleton ainda não estreou pelo Milwaukee Bucks na nova temporada da NBA, e isso pode levar ainda mais tempo para acontecer. O jogador passou por cirurgias em seus dois tornozelos antes de 2024/25, enquanto ainda segue em um status misterioso de ausência no início da campanha. Em meio a crise de um começo instável da franquia, as dúvidas sobre ele aumentam a cada dia.

O último a falar sobre o tema foi o jornalista Shams Charania, do canal ESPN. De acordo com ele, ainda existe muito mistério sobre qual é o status do jogador, que segue sem muito avanço em sua recuperação.

“A grande preocupação do Milwaukee Bucks nesse começo de temporada na NBA ainda é com Khris Middleton. Tudo tem sido tratado com poucas explicações, mas pelo que sei, ele ainda não progrediu e sequer está fazendo treinamentos de cinco contra cinco”, contou o repórter.

O técnico Doc Rivers já disse em mais de uma oportunidade que a questão agora é sobre quando Middleton se sentirá bem em retornar e sem dores ao Bucks. O veterano afirmou também que não houve uma piora no quadro do jogador ou uma outra lesão que tenha prejudicado ou aumentado o seu tempo de recuperação.

Mas a preocupação é bem grande. O jornalista Trey Crosby, que faz a cobertura da franquia na rádio local The Game, chegou a dizer que seu o temor pelo real status do atleta só tem aumentado a cada nova informação, e que não se trata mais de trabalho médico, mas sim do próprio jogador.

“Toda vez que escuto novas informações como essa de Shams Charania, mais confio em minha fonte sobre o assunto. Não existe mais nada que possa ser feito atualmente do ponto de vista médico. A franquia está esperando que Khris Middleton sinta menos dores. Então, é uma questão dele com seu corpo”, explicou Crosby.

A franquia também não contou com Damian Lillard nas últimas partidas, pois o armador sofreu uma concussão no duelo recente contra o Boston Celtics. Porém, ao menos essa informação é positiva, já que Shams Charania indicou que o retorno do astro deve acontecer neste sábado (16), em duelo com o Charlotte Hornets.

Milwaukee vem em uma sequência recente de duas vitórias seguidas, mas ainda está mal na tabela do Leste, com quatro triunfos em 12 partidas. Atualmente, o time ocupa a 12ª posição da conferência e está fora até mesmo da zona de play-in.

Khris Middleton se diz azarado

Durante a offseason, o camisa 22 deu uma entrevista, pouco depois de suas cirurgias no tornozelo. O craque tem se machucado com frequência desde a temporada 2021/22, e creditou isso a uma série de “acidentes” e não a uma possível “propensão a lesões”.

“Não acho que sou um jogador propenso a lesões. A maior parte das minhas contusões são fruto de azar, de alguns acidentes bizarros. Então, não concordo com essa afirmação. Acho que quando você fala sobre propensão a lesões, fala de alguém que não está cuidando do seu corpo da forma adequada, e esse é um dos maiores orgulhos da minha carreira. Eu sempre fui muito profissional. Então, espero que esses acidentes acabem”, afirmou Khris Middleton.

Por ora, os problemas seguem acontecendo, enquanto Milwaukee tem mais problemas com sua ausência das quadras.

