Boletim de rumores e trocas da NBA (10/11/2024)

Bem-vindo à edição de 10 de novembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Bucks libera agentes de Beauchamp para buscarem troca

A passagem de MarJon Beauchamp pelo Milwaukee Bucks está em vias de terminar. No entanto, isso já pode acontecer antes do que se imagina. Segundo Keith Smith, do site Spotrac, a franquia está trabalhando com os empresários do jogador para colocá-lo em uma nova equipe. A tendência é que ele esteja em um lugar diferente antes do fim da janela de transferências da temporada.

A notícia não chega a surpreender, pois houve uma clara sinalização desse fim do ciclo. A equipe não exerceu a cláusula de extensão do contrato do atleta e, assim, permitirá que seja agente livre irrestrito em 2025. Então, uma transação renderia algum tipo de retorno ao Bucks antes de sua saída. Beauchamp participou de sete dos nove jogos da equipe na temporada, mas só somou 25 minutos de ação nessas partidas.

Celtics tem concorrência por retorno de Lonnie Walker

Lonnie Walker acertou a sua transferência para o basquete europeu, mas a NBA ainda não está fora dos planos. O seu contrato com o Zalgiris Kaunas, por isso, possui uma cláusula de liberação para propostas dos EUA. E, da mesma forma, as franquias ainda têm o ala-armador na mira. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, dois times estariam de olho no possível reforço.

O Boston Celtics, a princípio, é o interessado que todos já conhecem. O jogador esteve na pré-temporada da equipe e deixou boa impressão. Só não foi mantido porque teria um custo financeiro inviável. Stein apurou que a novidade é o Denver Nuggets. O time estaria de olho em Walker para reforçar o seu banco de reservas antes dos playoffs.

Patrick Beverley revela sondagens de franquias da NBA

A “aventura europeia” de Patrick Beverley tem sido registrada pelo veterano através do seu podcast. E as suas atuações pelo Hapoel Tel Aviv deixam ótimas impressões não só no seu time, mas em adversários também. O armador revelou que recebeu sondagens de clubes europeus como o Real Madrid, assim como algumas equipes da NBA.

“Há algumas equipes que entraram em contato comigo, pois veem a questão da guerra aqui em Israel. Querem saber, antes de tudo, se quero ficar aqui. É complicado, mas gosto demais daqui. Adoro os meus técnicos, companheiros de time e cultura. Por isso, garanto que não me arrependo da minha decisão”, indicou o especialista defensivo.

Bulls ainda projeta troca de Vucevic durante temporada

Nikola Vucevic, bem como Zach LaVine, foi um dos nomes comentados em rumores de troca durante a offseason. O Chicago Bulls não recebeu as ofertas que gostaria e, com isso, desistiu de negociá-lo antes da temporada. Mas o desejo de uma negociação está firme dentro da franquia. Segundo Jamal Collier, da ESPN, a equipe ainda planeja a troca do experiente pivô.

A tendência, no entanto, é que isso não aconteça agora. Os dirigentes de Illinois, por enquanto, projetam esse negócio mais próximo da trade deadline. Ou seja, depois da virada do ano. O foco, a princípio, é restabelecer o valor de mercado do jogador da seleção de Montenegro para receber propostas mais volumosas. O time quer, no mínimo, uma escolha de primeira rodada de draft pelo atleta.

Vucevic, de fato, faz um excelente início de temporada em Chicago. O pivô de 34 anos registra médias de 20,9 pontos, 10,3 rebotes e 3,2 assistências. Além disso, converte quase 59% dos seus arremessos de quadra e 48% das bolas de longa distância.

Em transição

– O ala Onuralp Bitim, para começar, deixou a NBA e vai retornar à Europa. O ex-atleta do Chicago Bulls foi contratado pelos turcos do Fenerbahçe até 2028 e, logo em seguida, emprestado ao Bayern de Munique.

– JaVale McGee, enquanto isso, pode ter um novo time na liga nas próximas semanas. O Indiana Pacers está em busca de reposição depois da lesão de dois pivôs e o veterano agente livre seria um dos nomes observados.

– Por sua vez, o ala David Roddy já sabe que estar livre no mercado após o fim da atual temporada. O Atlanta Hawks decidiu não exercer a cláusula de extensão em seu contrato e, assim, o ala vai testar o mercado em 2025.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 10/11, você lembra de Anzejs Pasecniks? Pois o ex-pivô do Bucks foi anunciado como novo reforço dos turcos do Tofas Bursa para a atual temporada.

