Promessa do Hawks, Jalen Johnson assina extensão de contrato

O ala Jalen Johnson assinou uma extensão de seu contrato de novato com o Atlanta Hawks. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador de 22 anos fechou um acordo de cinco por US$150 milhões, totalmente garantido. O novo valor passa a valer a partir da temporada 2025/26.

Johnson chega nesta campanha sendo uma promessa para o Hawks. Com a saída de John Collins da equipe na última temporada, o jovem jogador recebeu o dobro de minutos em quadra. Então, mostrou potencial para se tornar um dos protagonistas da equipe ao lado de Trae Young. Ele anotou 16 pontos, 8.7 rebotes, 3.2 assistências e 1.2 roubo de bola ao longo de 33.7 minutos em 56 jogos em 2023/24. Além disso, teve 51.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

O ala foi o terceiro principal pontuador do time, ficando atrás apenas de Young e Dejounte Murray, que foi trocado para o New Orleans Pelicans nesta offseason. No entanto, um dos principais fatores para as expectativas em volta de Johnson estarem altas é sua versatilidade passada. Na última temporada, ele teve um aproveitamento de 35.5% de aproveitamento em 3.6 tentativas de bolas de três e provou estar desenvolvendo seu arremesso.

Jalen Johnson entrou na NBA ao ser escolhido na 20ª posição do Draft de 2020 pelo Atlanta Hawks. O ala chegou na liga após tentar apenas 1.4 bola de três por jogo durante seu único ano no basquete universitário, com a Duke. Apesar de ter tido 44.4% de aproveitamento na estatística, ele era considerado um ala-pivô que apenas demonstrava potencial em se tornar um jogador profissional versátil.

Em suas duas primeiras temporadas na NBA, teve dificuldade na bola de longas distâncias. Em seu primeiro ano, anotou 2.4 pontos em 53.7% nos arremessos de quadra e 23.1% do perímetro. No entanto, jogou apenas 5.5 minutos por jogo em 22 jogos por conta de uma lesão no joelho.

Em seguida, ganhou 14.9 minutos de quadra como reserva em 2022/23. Ele, então, registrou 5.6 pontos, quatro rebotes e 1.2 assistência em 70 confrontos. Apesar de ter tido 49.1% aproveitamento de quadra, ele registrou 28.8% do perímetro, acertando 0.4 de 1.5 bola de três que tentava por jogo.

Desse modo, a melhora do aproveitamento de Jalen Johnson na temporada passada, mesmo dobrando seu volume de tentativas de longa distância, foi um fator importante para a extensão do contrato com Hawks. Sua versatilidade faz com que a equipe possa o usar como seu ala titular, assim como fez em 2023/24. Ele agora chega nesta campanha como um dos favoritos a prêmio de Jogador que Mais Evoluiu.

