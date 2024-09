Ídolo do Hawks, Dominique Wilkins pede paciência com Zaccharie Risacher

Um dos motivos que animam a torcida do Atlanta Hawks para a próxima temporada é a primeira escolha do draft desse ano. Mas, selecionando atletas cada vez mais jovens, a avaliação sobre um prospecto vira um exercício de (bem) longo prazo. Um dos maiores ídolos da equipe enfatiza isso antes do começo da campanha. Dominique Wilkins pede que o Hawks tenha calma na observação e desenvolvimento de Zaccharie Risacher.

“Zaccharie é muito jovem, antes de tudo. Ele só tem 19 anos, acho. É muito garoto, mas já tem bastante técnica também. Ele vai ficar bem, podem acreditar, pois é bom demais. No entanto, você precisa dar tempo para esse menino. Um jogador tão jovem precisa de tempo para se adaptar e encontrar o melhor basquete”, pontuou a lenda da NBA, no podcast “All The Smoke”.

Risacher, de certa forma, é mais um representante da maneira como as equipes veem o recrutamento hoje em dia. O Hawks tinha a possibilidade de selecionar um atleta mais velho e provado, como Donovan Clingan. No entanto, optou por esse jovem que atuou meia temporada profissional em alto nível na França. Wilkins não questiona a seleção, mas acredita que, às vezes, os times precisam reavaliar a sua política de escolha.

“Draftar atletas tão jovens, em primeiro lugar, sempre vai ser uma aposta. Vemos como isso é difícil todos os anos. Eu posso dizer observando alguns jogos se esses garotos já estão prontos para ajudar uma equipe, mas isso não é simples. O potencial sempre vai ser fundamental. No entanto, os times que vencem mais rápido são os que identificam quem pode jogar na hora, não só depois de um tempo”, analisou.

Aprovado

Assim como Dominique Wilkins, a direção do Hawks não tem dúvidas de que possui um potencial jogador de elite em Zaccharie Risacher. O gerente-geral Landry Fields sabe que o draft não causou muita empolgação, mas está animado com o talento francês. Conseguiu um atleta, antes de tudo, de fácil adaptação a diversas funções. Alguém, além disso, que dá sinais que vai alcançar o seu máximo potencial.

“Para começar, Zaccharie é um ala de 2,08m de altura que causa impacto nos dois lados da quadra. É um defensor versátil que arremessa muito bem e, acima de tudo, atua com muita inteligência. Existe outro fator, no entanto: a magnitude do seu desenvolvimento. O que já mostrou até agora é fantástico porque esse menino só tem 19 anos de idade”, elogiou o ex-jogador da liga.

A versatilidade do prospecto, aliás, é um dos pontos técnicos fundamentais que devem basear a construção do Hawks de Fields. “Eu venho falando de forma consistente sobre as qualidades importantes na montagem do nosso time. Zaccharie, certamente, possui uma parcela significante dessas virtudes”, concluiu.

Despedida

Nem tudo é empolgação, no entanto, para Wilkins quando avalia o que aconteceu com o Hawks. Afinal, a franquia trocou um dos seus jogadores favoritos durante a offseason. O veterano revelou que desenvolveu uma ótima relação com Dejounte Murray nos últimos tempos. Ficou triste, então, com a sua saída para o New Orleans Pelicans. No entanto, ao mesmo tempo, entende a decisão do time.

“Eu adoro Dejounte e isso nunca vai mudar, cara. Ele é um ótimo garoto, mas, às vezes, as coisas simplesmente não funcionam. Trae tem muita personalidade e é o nosso líder, certamente. Nós tínhamos a mais dinâmica dupla de armação da liga em potencial, mas nem tudo dá certo sempre. Não é ciência exata, então as coisas são assim nessa liga”, resumiu o integrante do Hall da Fama, com um tom de lamento.

