Reservas de Warriors e Hawks estariam na mira do Mavericks por troca

Nesta semana, Grant Hughes, do portal Bleacher Report, indicou três jogadores que cada time deveria ir atrás. Para o Dallas Mavericks, o analista indicou reservas do Golden State Warriors, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets para uma troca.

“Quem não gostaria de ver uma injeção de defesa caótica ao lado do brilhante ataque de [Luka] Doncic e Kyrie Irving? Mas Dallas não tem um defensor assim. Então [Gary] Payton II, quando saudável, pode ser esse jogador. Os roubos de bola de Payton poderiam gerar muito mais oportunidades de contra-ataques”, afirmou Hughes.

Payton II fez sua carreira como um defensor, sofrendo até hoje no ataque. Mesmo sendo mais baixo, poderia ter a mesma função que Derrick Jones Jr teve para o Mavs na última temporada. De acordo com Hughes, se o time não tivesse conseguido Quentin Grimes nessa offseason, esta seria a troca perfeita para a franquia. Na última temporada, o armador fez 5.5 pontos, 2.6 rebotes e 1.1 assistência em 15.5 minutos ao longo de 44 jogos.

“Da mesma maneira que nunca dá para se ter jogadores 3 and D demais, também não se dá para cansar de armadores”, disse Hughes. “Dallas poderia utilizar mais um desses, se Jaden Hardy ainda não estiver pronto para um papel maior. [Bogdan] Bogdanovic é um dos melhores reservas da liga. É capaz de contribuir como um arremessador ou como um criador de jogadas para a segunda unidade. Então mesmo se fosse só para ser titular quando Kyrie [Irving] tirar uma noite de folga, seria bom ter o veterano na rotação”.

Na última temporada, Bogdanovic saiu do banco e foi o terceiro principal pontuador da equipe com 16.9 pontos e 3.1 assistências por partida. Se a franquia entender que precisa de um reserva pontuador, ele pode ser uma boa opção. No entanto, seu contrato de US$17 milhões pode ser um pouco complicado para o Mavs conseguir negociar. Desse modo, Hughes sugere enviar Maxi Kleber, Dwight Powell e Jaden Hardy para conseguir igualar o valor.

Além da troca sobre os reservas do Warriors e Hawks, o analista ainda indica que o Mavericks fique de olho em Dorian Finney-Smith. Hughes cita o ala do Nets como um exemplo de jogador 3 and D que poderia ajudar a franquia texana. Ele teve médias de 8.5 pontos, 4.7 rebotes e 1.6 assistência em 28.4 minutos ao longo de 68 partidas na última temporada.

