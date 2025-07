GM do Suns fala sobre encaixe de Jalen Green com Devin Booker

O gerente-geral do Phoenix Suns, Brian Gregory, falou sobre o encaixe do reforço Jalen Green com o craque Devin Booker. Em entrevista coletiva, o dirigente elogiou o jovem ala-armador e afirmou que a dupla deverá se dar bem com o novo estilo de jogo da equipe. Para 2025/26, o Suns vai privilegiar a velocidade em quadra.

“Ambos são ótimos com a bola nas mãos. Além disso, eles conseguem se equilibrar quando não têm a bola. Acho que nosso estilo de jogo, jogando em um ritmo mais rápido e com melhor movimentação, vai abrir espaço para ambos. Então, seremos muito rápidos! Jalen tem muita habilidade em atacar a cesta. Ele tem só 23 anos. Acho que o céu é o limite para ele”, disse Gregory.

Além disso, o dirigente confirmou que Jalen Green será titular ao lado de Devin Booker. Ou seja, o maior cestinha da história do Suns vai assumir, mais uma vez, a função de armador principal da equipe. Até o momento, o único jogador de ofício da posição 1 é o jovem Collin Gillespie. O veterano Chris Paul está na mira de Phoenix, mas deverá fechar contrato com o Los Angeles Clippers.

O outro reforço que veio do Houston Rockets, Dillon Brooks, também deverá fazer parte do quinteto inicial do Suns. Desse modo, as únicas dúvidas estão nas posições 4 e 5. A princípio, os jovens Ryan Dunn e Mark Williams serão titulares. No entanto, não dá para descartar Nigel Hayes-Davis, MVP da última edição da EuroLiga, e o novato Khaman Maluach.

Disposto a apagar a má impressão da última temporada, quando ficou de fora dos playoffs, o Suns promoveu uma série de mudanças. A primeira delas foi no comando do time. Assim, o estreante Jordan Ott foi contratado para o lugar de Mike Budenholzer. Além disso, Gregory assumiu o cargo que era de James Jones.

Com relação ao elenco, a franquia fez uma reformulação em torno de Devin Booker. Desse modo, o Suns trocou o astro Kevin Durant para o Rockets. Outros sete jogadores deixaram a equipe: os armadores Vasilije Micic, Tyus Jones e Monte Morris, os alas Cody Martin e Damion Lee, além dos pivôs Bol Bol e Mason Plumlee.

E, de acordo com a mídia dos EUA, três atletas poderão ser negociados em breve. Afinal, Grayson Allen, Royce O’Neale e Nick Richards estariam disponíveis para trocas. Além disso, a franquia espera fechar um acordo para a rescisão de contrato com o veterano Bradley Beal. Portanto, caso todas as saídas sejam confirmadas, o Suns teria apenas quatro jogadores do elenco que fracassou em 2024/25: o craque Booker e os jovens Gillespie, Dunn e Oso Ighodaro.

Quanto a reforços, o time recebeu Green e Brooks na negociação de Durant, adquiriu Williams em troca com o Charlotte Hornets, e assinou com Hayes-Davis. Já no recrutamento, Phoenix selecionou Maluach, o ala-pivô Rasheer Fleming e o ala-armador Koby Brea.

