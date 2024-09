Knicks e Hawks conversaram sobre troca de Clint Capela

Em busca de um pivô, o New York Knicks discutiu uma troca com o Atlanta Hawks por Clint Capela. Em final de contrato, o pivô foi disponibilizado para trocas pela franquia da Geórgia. No entanto, segundo o jornalista Ian Begley, do portal SNY, as negociações entre os times da Conferência Leste não avançaram.

O Knicks iniciou as conversas de troca por Clint Capela após o Hawks disponibilizá-lo no mercado. Em maio, segundo o insider Marc Stein, do portal Substack, o pivô suíço se tornou negociável por estar em seu último ano de contrato. Na temporada 2024/25, ele deve receber cerca de US$22.3 milhões.

A permanência de Capela no Hawks, portanto, é improvável. A franquia, afinal, pretende dar mais espaço para Onyeka Okongwu. O jovem pivô tem 23 anos e vai para a primeira temporada de sua extensão contratual. Em outubro de 2023, ele fechou um acordo de US$62 milhões, válido até 2028. Na próxima campanha, o jovem pivô vai receber US$14 milhões em salários. Sexta escolha do recrutamento de 2020, Okongwu sempre foi reserva de Capela.

Capela chegou ao Hawks em 2020, após seis temporadas pelo Houston Rockets. Suas médias pela franquia da Geórgia são de 12,3 pontos e 11,9 rebotes, em 27,5 minutos. Na temporada 2020/21, ele foi o principal reboteiro da NBA, com média de 14,3 por jogo.

Busca por pivô

Sem sucesso com Capela, o Knicks segue em busca de um pivô para 2024/25. O desejo surgiu após o agente livre Isaiah Hartenstein assinar com o Oklahoma City Thunder. A saída do titular em 2023/24, afinal, deixou apenas Mitchell Robinson como jogador de ofício da posição. O jogador, no entanto, vem sofrendo com lesões e não deve ser utilizado com frequência durante a próxima temporada.

Além do pivô do Hawks, a franquia de Nova Iorque monitorou outros nomes do mercado. Após os Jogos Olímpicos, por exemplo, surgiu a possibilidade do time assinar com o francês Mathias Lessort. Atualmente no Panathinaikos, da Grécia, o pivô tem seus direitos na NBA ligados à franquia.

De acordo com Ian Begley, portanto, a equipe entrou em contato com o jogador para saber se ele teria o interesse de integrar o elenco. “Mas, até o momento, jogador e equipe não chegaram a um acordo. Enquanto isso, o time ainda tem uma vaga disponível no elenco de 15 jogadores”, informou o jornalista, em agosto.

Outro alvo foi o turco Omar Yurtseven. De acordo com Stein, o ex-Utah Jazz até realizou testes com a equipe, mas não avançou em um acordo.

Yurtseven está na NBA desde a temporada 2021/22. Na época, após não ser selecionado no Draft, assinou com o Miami Heat, onde jogou por duas temporadas. Depois, acertou com o Utah Jazz e jogou 48 partidas, sendo 12 como titular, e teve médias de 4.6 pontos e 4.3 rebotes. Em sua carreira na NBA, o turco tem médias de cinco pontos e 4.6 rebotes.

Por fim, durante o mês de julho, a franquia entrou em negociações com o Jazz por Walker Kessler. Segundo Jovan Buha, do The Athletic, e Ian Begley, do SNY, no entanto, o time de Salt Lake City pediu um preço alto na troca: alguma escolhas de primeira rodada. Então, a equipe de Nova Iorque desistiu do atleta.

