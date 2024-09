Patrick Beverley aconselha Julius Randle a sair do Knicks

O controverso Patrick Beverley deu um conselho a Julius Randle, do New York Knicks. Recém-contratado pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel, o host do Pat Bev Pod falou sobre o futuro do ala-pivô. Entre outras coisas, o armador discorreu sobre a concorrência pesada no Knicks. Além disso, Beverley destacou que o time novaiorquino não é mais dependente de Randle.

“Cara, eu não sei o que vai rolar. É difícil quando você traz todos esses caras para a posição. E eles são do tamanho de Randle. Quero dizer, está muito claro. Quando o Clippers pegou James Harden, eu sabia que Paul George sairia de lá. Quero dizer, é tão óbvio quanto um mais um é dois.”

“Mas, em defesa do Knicks, o time teve muito sucesso sem ele. Provavelmente, o maior sucesso que a franquia conseguiu desde a chegada de Julius Randle. Eu gosto de ver os dois lados. Tipo, (para Randle), é complicado. Há um ano, as camisas dele estavam por toda a parte. Agora, não está mais sendo vendida na principal loja da equipe. No entanto, também há um ano, o Knicks estava lutando para entrar nos playoffs da NBA. Não é pessoal. Nunca é pessoal. Sempre negócios. Você não pode levar para o lado pessoal, não na NBA”, afirmou Beverley.

Na última temporada, o Knicks fez a segunda melhor campanha do Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Aliás, o melhor recorde da equipe em 11 anos. Mas, assolado pelas lesões, o time parou na semifinal de conferência, após uma série de sete jogos contra o Indiana Pacers.

Randle era um dos lesionados. Em 2023/24, o ala-pivô disputou apenas 46 partidas. Seu último jogo foi em 27 de janeiro. O atleta de 29 anos encerrou a temporada com médias de 24 pontos, 9,2 rebotes e cinco assistências.

O armador e podcaster tem uma solução para o impasse. De acordo com Patrick Beverley, o Knicks precisa fechar uma troca envolvendo Julius Randle com o Sacramento Kings.

“Então, eu gostaria de vê-lo no Kings. Isso seria legal. Aliás, seria diferente ele jogando em Sacramento. Um time com De’Aaron Fox, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis e Randle seria algo único na competitiva Conferência Oeste”, concluiu.

Futuro de Randle no Knicks

Para a próxima temporada, o Knicks se reforçou com Mikal Bridges. Além disso, assinou com Chuma Okeke e Keita Bates-Diop, que podem atuar na posição de Randle. Além disso, a franquia fechou extensões contratuais com Jalen Brunson e OG Anunoby.

Randle, por sua vez, está em fim de contrato. Ele vai receber US$28,9 milhões na próxima campanha, mas, em 2025/26, terá a opção de testar o mercado. Por outro lado, o ala-pivô se torna, em breve, elegível para uma extensão de US$181 milhões por quatro anos. Mas Zach Lowe, jornalista da ESPN, não acredita nesse acordo.

“O futuro de Julius Randle no Knicks é uma das grandes questões na liga. No entanto, eu não espero uma extensão. Simplesmente porque o Knicks precisa ser muito cauteloso com suas finanças e descobrir melhor a maneira de usar esse espaço salarial que Brunson presenteou”, comentou Lowe.

Inicialmente, o contrato de Brunson, que custou US$113 milhões a menos que o esperado, poderia facilitar a sequência de Randle. Porém, o time de Nova York renovou com Anunoby por US$212,5 milhões e cinco anos. Da mesma forma, Bridges encerra seu acordo em 2025/26. Assim, o Knicks pode rever a prioridade no ala-pivô.

