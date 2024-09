Mikal Bridges pode receber contrato milionário antes de estrear no Knicks

Mikal Bridges ainda nem estreou pelo New York Knicks, mas já pode receber uma grande extensão de contrato. O ala recém-adquirido, afinal, vai ser elegível a um alongamento prévio a partir do início de outubro. Pode assinar um compromisso de US$72,5 milhões por duas temporadas até a estreia da temporada. Com isso, ele garantiria a sequência no novo time até junho de 2028.

Fechar esse negócio, a princípio, seria o plano da diretoria nova-iorquina. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, as duas partes têm interesse na negociação. A tendência é que, assim como Jalen Brunson, o grande reforço também aceite um acordo abaixo do valor máximo. Concordar com esse contrato já seria um “desconto”, pois o jogador poderia ganhar valores bem maiores se aguardar.

Bridges, por exemplo, poderia esperar a próxima offseason e conseguir uma extensão de US$113 milhões por três anos. O que iria maximizar os seus ganhos mesmo, no entanto, seria esperar o fim do atual vínculo. Ou seja, ser agente livre só em 2026. Lá, ele teria a possibilidade de estar apto a assinar um novo contrato de US$297 milhões por cinco temporadas.

Brunson e Bridges aceitam dar esse “desconto” ao Knicks, antes de tudo, para viabilizar a manutenção do elenco e chegada de mais contratações. Parte do apelo de estarem no Knicks, afinal, está na chance de reunirem uma base vencedora em nível universitário. Ambos estavam no time campeão nacional da Universidade de Villanova, juntamente com Josh Hart e Donte DiVincenzo.

Surreal

A sensação de ser jogador do Knicks já é surreal para Mikal Bridges muito antes do novo contrato. O seu desejo de jogar basquete, a princípio, está ligada à experiência de ver o time nova-iorquino em quadra. Ele não esconde que era um sonho pessoal, mas, depois de algumas decepções, perdeu a esperança sobre atuar por lá. Em sua entrevista de apresentação, ele falou sobre o significado pessoal de estar na equipe.

“Essa troca, para começar, é surreal. Desembarcar em Nova Iorque faz com que volte a ser uma criança com todas as lembranças. Afinal, quando comecei a bater uma bola de basquete em minha escola, sempre foi pensando nesse time. Era tudo em que pensava. Sonhava em jogar no Madison Square Garden e entrar em quadra com a música de apresentação do elenco”, relembrou o especialista defensivo.

Para o público, a curiosidade da chegada de Bridges no Knicks fica por conta da reunião com Tom Thibodeau. É o encontro do jogador que nunca perdeu um jogo com o técnico que nunca poupa ninguém. “Eu acho ótimo porque Tom é um grande treinador. E, além do mais, quem não quer jogar o tempo inteiro? Estar disponível em todos os jogos, em síntese, é parte de quem sou como jogador”, garantiu o ala.

Do draft

O início da história de Bridges no Knicks está para começar, mas poderia ter acontecido bem antes. O jogador teve chances reais de iniciar a carreira em Nova Iorque. Ele tinha convicção de que seria a escolha da franquia na loteria do draft de 2018. No entanto, o time selecionou Kevin Knox quando chegou a sua vez. O Phoenix Suns, então, fez uma troca para pegar a escolha seguinte e adquiri-lo.

“Eu pensei que seria selecionado por Nova Iorque, na nona posição. Estava empolgado com isso, pois queria ser jogador da franquia. Queria viver nessa cidade. Fica perto de casa, mas nem tanto assim. Além disso, todas as minhas melhores partidas durante a carreira universitário aconteceram no Madison Square Garden. Teria sido perfeito”, projetou o ala de 28 anos.

