Bulls deve retomar busca de troca por Zach LaVine

O Chicago Bulls fracassou na busca de troca por Zach LaVine. Durante toda a temporada 2023/24, a equipe explorou ofertas pelo astro, mas não teve sucesso em negociá-lo. Então, ele seguiu na equipe para atual campanha e tem feito bons jogos. No entanto, segundo Jamal Collier, da ESPN, a franquia não desistiu da ideia de uma troca.

A ideia do Bulls é seguir dando espaço para LaVine na temporada. Desse modo, com ele recuperando o alto nível, times interessados podem surgir para a troca. Até o momento, o ala-armador tem médias de 22 pontos, cinco rebotes e três assistências. Além disso, registrou 50.5% nos arremessos gerais e 43.4% dos três pontos.

O bom desempenho vinha afastando os rumores em relação ao jogador. Entretanto, segundo Collier, o Bulls ainda deseja se desfazer do contrato do camisa 8, enquanto dá sequência à reconstrução do time. Na atual temporada, por exemplo, LaVine receberá um salário de US$ 43 milhões.

O Bulls vem tentando uma troca por Zach LaVine desde a última trade deadline passada. O movimento faz parte de uma tentativa de rejuvenescimento do elenco, como feito com DeMar DeRozan. O astro, aliás, foi trocado para o Sacramento Kings, enquanto Chicago também conseguiu o jovem Josh Giddey em um negócio com o Oklahoma City Thunder.

Nos últimos meses, contudo, nenhuma franquia mostrou interesse em LaVine. O principal motivo, conforme os rumores, era justamente o alto salário dele no Bulls. Sobretudo, considerado seu histórico de lesões. Os bons números em 2024/25, porém, parecem ter mudado o cenário. Isso porque, de acordo com Anthony Irwin, do Clutch Points, o Los Angeles Lakers está de olho no jogador.

“Várias fontes da liga me disseram que é bom ficar de olho novamente na história entre Zach LaVine e uma possível troca para o Lakers. Seu retorno da cirurgia no pé foi bom na pré-temporada. Então, isso pode reacender as discussões. Chicago e Los Angeles conversaram na última temporada. Além da offseason. Mas o que posso garantir é que essas fontes estão confiantes de que as negociações possam retornar ao longo de 2024/25”, cravou Irwin.

Da mesma forma, San Antonio Spurs e Atlanta Hawks também monitoram a situação. Os dois times tiveram interesse no jogador no passado. Porém, também recuaram após o Bulls buscar ofertas. Segundo o jornalista, a retomada no interesse de ambos tem motivo similar ao do Lakers.

