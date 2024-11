D’Angelo Russell reage ao virar reserva no Lakers

D’Angelo Russell se tornou reserva do Los Angeles Lakers na NBA. A escolha do técnico JJ Redick aconteceu no duelo contra o Philadelphia 76ers, na madrugada desta sexta-feira (8). Após a partida, o armador reagiu à decisão do treinador e chamou a atenção pelo profissionalismo em seu comentário.

“Eu só quero vencer. Então, seja o que for, mudança de planos, o que o técnico precisar. Estou animado para vencer e fazer parte disso”, comentou Russell, que marcou 18 pontos, três assistências e dois rebotes. “Acho que essa vontade de vencer tem prevalecido este ano. No ano passado, nós não vencemos. Então, estou apenas tentando fazer parte de uma cultura vencedora”, acrescentou.

A resposta representa uma mudança no comportamento passado de Russell. Na temporada 2023/24, o armador entrou em conflitos com o ex-técnico Darvin Ham. Isso porque, o treinador também chegou a colocá-lo como reserva, em razão dos seus jogos ruins. Porém, desta vez, ele está centrado apenas em ser o jogador que o Lakers precisa.

Parte disso passa pela boa relação com Redick. Assim que o técnico chegou, os dois conversaram e logo de cara se aproximaram. Apesar da decisão, Russell afirma que nada mudou entre os dois.

“Quero ser profissional e fazer parte da vitória. Simples assim. Deixei toda aquela bagagem do ano para trás neste verão. Quando trocamos de técnico e a nova equipe chegou, eu me comprometi com tudo. Então, é isso que vocês estão vendo agora”, comentou.

Nada de punição

Em relação a Redick, a decisão de colocar D’Angelo Russell como reserva do Lakers não foi uma punição. O treinador resolveu esclarecer a escolha após realizar críticas à falta de comprometimento do armador com o Lakers. Segundo ele, aliás, o novo papel foi dado na tentativa de encontrar a melhor chance de vitória.

“Às vezes, Russell tem sido muito bom, outras vezes está apenas voltando a certos hábitos. Não é um castido. Porém, para termos chances de vencer esse jogo, esse era o caminho que queríamos seguir”, explicou o técnico.

LeBron orgulhoso

Por fim, o comprometimento de Russell como reserva rendeu elogios de LeBron James. Em entrevista após a vitória diante do 76ers, o craque reconheceu o esforço de Russell com a equipe, apesar de ter iniciado o jogo como reserva. De acordo com ele, o armador colaborou para resolver um problema que vinha acontecendo na temporada.

“Não é segrego que nosso banco estava tendo dificuldades para montuar. Então, a melhor forma de mudar isso é colocar um pontuador no banco. Russell entrou e nos deu um grando impulso vindo na segunda unidade. Foi algo que funcionou para o nosso time”, reconheceu LeBron.

