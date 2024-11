Jayson Tatum revela a série mais difícil dos playoffs em 2023/24

O Boston Celtics dominou a última temporada da NBA e chegou ao seu 18° título da liga. Contudo, a equipe não encontrou muita resistência na fase decisiva. Então, para Jayson Tatum, a série mais difícil dos playoffs foi diante do Indiana Pacers, na final de Conferência do Leste.

Em entrevista ao podcast Club 520, o astro do Celtics fez questão de enaltecer todo o trabalho que o Pacers deu ao Celtics, que também enfrentaram Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks.

“Os Pacers, essa foi a série mais difícil que tivemos no ano passado, o quão rápido eles jogam. Eles substituíam três pessoas por vez; TJ McConnell era irreal em casa. Obi Toppin, os jogadores de papel que eles conseguiram, são altruístas, não param de se mover e todos jogavam sem a bola. Eles induzem você a jogar rápido, e isso funciona”.

Publicidade

Apesar dos elogios ao Pacers, Jayson Tatum e o Celtics venceram todos os jogos da série nos playoffs. Os duelos foram apertados, mas essa foi a única disputa da equipe que terminou em uma varrida de quarto a zero. Os outros embates do time terminaram com pelo menos uma vitória dos adversários Heat, Cavaliers e Mavericks.

Leia mais!

Sobretudo, o Celtics de Jayson Tatum chegou ao título da NBA. Em uma entrevista recente ao site AndScape, o ala revelou que a conquista foi vital para tirar todo o peso das derrotas.

Publicidade

“Eu carregava muito peso nas costas até a temporada passada, pois chegamos tão perto tantas vezes. Houve momentos em que pensei que, talvez, nunca fosse acontecer e não era simplesmente para ser. Tive dúvidas nos momentos mais duros dessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que viria em algum momento. Por isso, esse título significou tudo para mim”.

Agora, Tatum sabe que todas as equipes da NBA querem destronar o Celtics. Porém, o astro explicou que a equipe precisa seguir com humildade e pensar jogo a jogo.

“O que nós fizemos na última temporada, foi especial. Mas, depois que nós recebermos o anel, começa tudo do zero. Nós queremos mais e não estamos satisfeitos. Então, precisamos melhorar a cada jogo. Não podemos pular etapas e olhar para nenhuma partida como uma vitória garantida. Ou seja, precisamos trabalhar como se nunca tivéssemos sido campeões”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA: