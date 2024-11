Draymond Green tem teoria sobre incidente com Jayson Tatum

Draymond Green usou as redes sociais para reagir ao incidente entre Jayson Tatum e Grant Williams. Durante um contra-ataque celta, o jogador do Charlotte Hornets cometeu uma falta flagrante ao “atropelar” o camisa 0 e foi expulso na sequência. Segundo o ala-pivô do Golden State Warriors, o golpe do pivô foi uma reação à saída do time 18 vezes campeão da NBA.

“Grant Williams está bravo com Jayson Tatum por alguma coisa”, comentou Draymond Green no X (antigo Twitter). “Ele deveria tê-lo mantido em Boston. JT conseguiu um anel de campeão e o cara descontou a frustração por isso”, completou.

A teoria de Green leva em consideração o passado de Williams com o Celtics. Na agência livre de 2023, ele foi trocado para o Dallas Mavericks por um pacote de escolhas de segunda rodada. Antes da troca, aliás, ele havia acabado de assinar uma extensão contratual com os celtcs. Na temporada sem ele, Boston conquistou o título da NBA. O ala-pivô, porém, jamais escondeu sua chateação com a saída.

Publicidade

Apesar de qualquer motivo, a falta de Williams certamente passou dos limites. Tatum, afinal, puxava um contra-ataque, quando foi golpeado pelas costas e caiu no chão. Embora ele tenha levantado sem reclamar, seus companheiros de equipe não gostaram do excesso do adversário. Jaylen Brown, por exemplo, logo partiu para cima do ala-pivô.

“Sobre o que estamos falando? Todos viram a mesma jogada que eu estava vendo? Williams bateu em Tatum como se fosse uma jogada de futebol americano. É o que é, mas Grant sabe disso”, afirmou Brown. “Achava que eles fossem amigos. Mas, pelo jeito, não são”.

Publicidade

Leia mais sobre Jayson Tatum!

O técnico Joe Mazulla também reclamou da ação faltosa. “Estou feliz por Tatum estar bem”, disse. “O que eu mais gostei foi que ele se levantou na hora e não ficou perto. Aquilo não o incomodou. Então, ele apenas se levantou, foi para os lances livres cuidar do que precisava”.

Por outro lado, Williams tentou se defender, afirmando que não quis machucar ninguém. Ele ainda culpou Brown por aumentar a tensão. “Não tentei machucar ninguém. Você sabe que são meus melhores amigos”, afirmou, em entrevista ao NBC Sports Boston. “Jaylen Brown meio que aumentou aquilo ali, mas eu entendo que ele estava querendo proteger seu colega”.

Publicidade

Ao fim da partida, que terminou com 29 pontos de Tatum e a vitória do Celtics, os dois se entenderam. De acordo com Gary Washburn, do Boston Globe, Williams pediu desculpas ao ex-companheiro, que mostrou irritação, mas perdoou o colega.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA