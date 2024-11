Ex-colegas, Grant Williams é expulso por falta em Jayson Tatum

Por quatro anos, Grant Williams e Jayson Tatum foram colegas no Boston Celtics. O hoje jogador do Charlotte Hornets, inclusive, estava no túnel dos vestiários aguardando seus antigos companheiros durante a conquista do título sobre o Dallas Mavericks. No entanto, em quadra, a amizade fica de lado. Isso porque Williams fez uma falta flagrante em Tatum no último quarto. Como resultado, ele foi expulso de jogo.

Mas a reação de Jayson Tatum após a falta foi incrivelmente calma. Williams o “atropelou” no meio da quadra, onde não havia nenhuma disputa no lance. Apesar de Tatum não reclamar, o mesmo não aconteceu com Jaylen Brown.

O MVP das finais se irritou com a jogada e cobrou Grant Williams ainda em quadra. Depois da partida, ele voltou a reclamar.

“Sobre o que estamos falando? Todos viram a mesma jogada que eu estava vendo? Williams bateu em Tatum como se fosse uma jogada de futebol americano. É o que é, mas Grant sabe disso”, afirmou Brown. “Achava que eles fossem amigos. Mas, pelo jeito, não são”.

Por outro lado, Williams tentou se defender, afirmando que não quis machucar ninguém. Ele ainda culpou Brown por aumentar a tensão.

“Não tentei machucar ninguém. Você sabe que são meus melhores amigos”, afirmou, em entrevista ao NBC Sports Boston. “Jaylen Brown meio que aumentou aquilo ali, mas eu entendo que ele estava querendo proteger seu colega”.

Mas não foi apenas Brown quem reclamou da falta de Grant Williams em Jayson Tatum. O técnico Joe Mazzulla, que trabalhou com o atleta entre 2019/20 e 2021/22 como assistente e em 2022/23 como seu treinador, ficou aliviado por Williams machucar seu atleta.

“Estou feliz por Tatum estar bem”, disse. “O que eu mais gostei foi que ele se levantou na hora e não ficou perto. Aquilo não o incomodou. Então, ele apenas se levantou, foi para os lances livres cuidar do que precisava”.

Depois da expulsão de Grant Williams, o jogo ficou tenso.

O Celtics liderava por 114 a 105 em uma partida mais difícil que parecia quando Williams derrubou Tatum. Restavam cerca de dois minutos para o fim. No lance seguinte, LaMelo Ball levou uma técnica por falta flagrante. Como era a sua sexta, ele já estava eliminado. Pouco depois, foi a vez de Miles Bridges ser expulso por outra falta semelhante.

No fim, o Celtics conquistou sua quinta vitória (124 a 109) em seis jogos, enquanto o Hornets somou a sua terceira derrota em cinco. Neste sábado, as duas equipes voltam a se encontrar. Desta vez, em Boston.

