Jayson Tatum e Anthony Davis são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (28) que Jayson Tatum e Anthony Davis foram eleitos os melhores jogadores da primeira semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O craque do Boston Celtics recebeu o prêmio pela 11a vez na carreira, assim como o ala-pivô do Los Angeles Lakers.

Tatum, para começar, liderou o Celtics a vitórias nos três primeiros jogos disputados na campanha. O ala anotou 33,0 pontos, 6,3 rebotes e 6,0 assistências, enquanto teve só três desperdícios de posse na soma das partidas. Além disso, converteu quase 55% de seus arremessos de quadra e 49% das tentativas de longa distância. Registrou, por fim, dois duplos-duplos nesse intervalo.

O astro admitiu que, apesar de querer ser campeão mais uma vez, a conquista do título no primeiro semestre foi um grande alívio. Ele está jogando, de certa forma, mais leve agora. “Carregava muito peso nas costas até a temporada passada, pois chegamos tão perto tantas vezes. Houve momentos em que pensei que não era para ser. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que aconteceria”, desabafou, ao site AndScape.

Davis, da mesma forma, também levou o Lakers a resultados positivos nos três duelos inaugurais da temporada. O veterano obteve médias de 34,0 pontos, 11,0 rebotes, 3,3 assistências e 2,3 tocos por noite. Acertou mais de 57% dos arremessos de quadra que tentou e, ademais, cobrou 45 lances livres no somatório das partidas. Curiosamente, o ala-pivô atuou 38 minutos em cada jogo.

As grandes atuações do craque passam pela chegada de um novo sistema ofensivo do técnico JJ Redick. “O nosso intuito é tentar tirar o defensor da ajuda de Anthony. Afinal, ele é muito difícil de marcar no um contra um por causa de sua técnica e físico. Eu acho que tudo isso é produto, antes de tudo, da forma como estamos criando espaço para que crie no ataque”, explicou o treinador.

Outras menções

Além de Jayson Tatum e Anthony Davis, outros 11 jogadores foram citados na votação da primeira semana da temporada. A lista inclui, a princípio, oito atletas que já foram eleitos para All-Star Games.

Trae Young (Hawks), LaMelo Ball (Hornets), Jarrett Allen (Cavaliers), Franz Wagner (Magic) e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: James Harden, Ivica Zubac (Clippers), LeBron James (Lakers), Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Kevin Durant (Suns).

