“Pensei que nunca seria campeão pelo Celtics”, admite Jayson Tatum

Um profissional está só no início de sua carreira aos 26 anos. Mas, para Jayson Tatum, a pressão para ser campeão da NBA no Boston Celtics já o consumia. O craque fez quatro finais do Leste em seis temporadas de carreira até o começo da campanha passada. No entanto, só chegou a uma decisão da liga e perdeu. O jovem ala, de certa forma, virou uma vítima do próprio sucesso. E reconhece que sentia o peso das cobranças.

“Eu carregava muito peso nas costas até a temporada passada, pois chegamos tão perto tantas vezes. Houve momentos em que pensei que, talvez, nunca fosse acontecer e não era simplesmente para ser. Tive dúvidas nos momentos mais duros dessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que viria em algum momento. Por isso, esse título significou tudo para mim”, desabafou o ala, em entrevista ao site AndScape.

Não há dúvidas que ganhar um título deixa Tatum bem menos pressionado. Mas isso não quer dizer que a vontade de vencer diminuiu. E também que a pressão por vencer tenha sumido. O Celtics entrará na temporada como favorito para defender o título, mas a liga não tem um bicampeão há quase uma década. Para o astro, Boston não pode negar que é favorito e está em ótimas condições para ganhar mais campeonatos.

“Nós temos que, em primeiro lugar, assumir que esse é o nosso momento. A gente tem uma janela competitiva fantástica enquanto esse grupo estiver junto. Não recebemos o crédito devido, aliás, pela temporada histórica que realizamos. Só tivemos 20 derrotas no ano inteiro. Jogamos da forma certa e sem egoísmo. E, agora, vamos trabalhar em cima desse entrosamento prévio”, analisou o astro celta.

História

Ser campeão pelo Celtics é um fim de história perfeito para Jayson Tatum. Falar em fim de história para um atleta de 26 anos, no entanto, é estranho. É o reflexo, na verdade, da precocidade da relação do ala com Boston. A impressão é de que, em síntese, muito tempo passou rápido demais. E é estranho falar em fim, acima de tudo, porque ele não tem a menor intenção de deixar a equipe.

“A verdade é que o tempo voa. Fui selecionado no draft de 2017. Foi aqui que comprei o meu primeiro carro, meu filho nasceu e criei relações que adoro com todos na franquia. Quero estar em Boston porque eles me querem aqui. E, agora, entendo que coloquei a minha marca no legado desse time histórico. É uma parte pequena, mas está lá. Então, não consigo me imaginar recomeçando em outro lugar”, cravou o craque.

A história de Tatum em Boston está muito ligada à necessidade de construir um legado. Por fim, ele sente que avançou nessa difícil tarefa. “Há garotos de dez anos em Boston que sentem que já sou parte da infância deles. Eles cresceram me vendo pela televisão e, com isso, viram sermos campeões. Ser parte da história em uma cidade com uma relação tão próxima com os esportes, certamente, é especial”, finalizou.

Quero mais

A jornada do bicampeonato do Celtics começa nessa terça-feira, em casa, contra o New York Knicks. Há uma grande festa programada antes do jogo, com a entrega dos anéis de campeão e o içamento do 18o banner de campeão da liga. Tatum, assim como todos os atletas, não sabe nenhum detalhe dessa cerimônia. Mas ele não tem dúvidas de uma coisa: assim que a bola subir, Boston é só mais um time em busca de outro título.

“O que nós fizemos na última temporada, certamente, foi especial. Mas, depois que nós recebermos o anel, começa tudo do zero. Nós realmente queremos mais e não estamos satisfeitos? Então, precisamos melhorar a cada jogo. Não podemos pular etapas e olhar para nenhuma partida como uma vitória garantida. Ou seja, precisamos trabalhar como se nunca tivéssemos sido campeões”, concluiu o jovem craque.

