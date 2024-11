Boletim de rumores e trocas da NBA (06/11/2024)

Bem-vindo à edição de 06 de novembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Grizzlies não estende contrato, mas quer manter LaRavia

Não exercer a cláusula de extensão automática em um contrato de calouro, a princípio, significa que a franquia vai desistir do prospecto. Mas, aparentemente, nem sempre é tão simples. O Memphis Grizzlies, por exemplo, resolveu não alongar o vínculo do ala-pivô Jake LaRavia para o seu último ano. No entanto, segundo múltiplos jornalistas, a intenção do time ainda é garantir a sua permanência em longo prazo.

“O desenvolvimento de Jake agrada a organização. Por isso, seguem com interesse em mantê-lo além dessa temporada. Mas, para manter a flexibilidade do elenco, tiveram que abdicar do contrato. Memphis já possui 12 atletas sob contrato para a campanha que vem, incluindo vários jogadores da sua posição. Como resultado, preferiram não ativar a opção”, explicou o repórter Drew Hill, do jornal The Daily Memphian.

Valorizado, Dennis Schroder descarta pedir troca no Nets

O mercado da NBA vive a expectativa do Brooklyn Nets negociar os jogadores veteranos do seu elenco. Dennis Schroder é um deles, mas não parece estar tão empolgado com a perspectiva de deixar o time. Ele entende que a equipe caminha para uma reconstrução quase inevitável. No entanto, a forma como tem sido valorizado pela organização não o deixa atraído pela ideia de ir embora.

“Eu sei como essa liga funciona. Então, se for negociado, vou saber lidar com a situação. Mas Brooklyn é uma franquia que, assim que cheguei, enviou flores para a minha mãe e minha esposa. Esse elenco me deixou confortável desde o primeiro dia. É tudo o que eu poderia pedir. Por isso, consigo me enxergar aqui por muito tempo”, contou Schroder.

Em cima da hora, Knicks fecha contratos e encorpa elenco

O New York Knicks viveu um dia crítico nessa segunda-feira. O time precisava assinar mais um contrato garantido porque o elenco não estava dentro das regras da liga. E cumpriu essa missão em cima da hora. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia decidiu transformar o vínculo two-way do pivô Ariel Hukporti em um efetivo.

O jornalista apurou que o jogador alemão fechou compromisso de duas temporadas, mas o segundo ano é opção da equipe. Além disso, os nova-iorquinos tiveram que preencher a vaga de two-way aberta pela efetivação de Hukporti. Como esperado, o arremessador Matt Ryan foi quem ficou com esse novo espaço no plantel.

Times se preparam para possível troca de Antetokounmpo

O péssimo início de temporada do Milwaukee Bucks levanta dúvidas sobre o futuro de Giannis Antetokounmpo. Ainda não há informações concretas, mas já há favoritos em bolsas de apostas. Mais do que isso, vários times já começaram a se mobilizar para a chance de adquirir o astro. Segundo Kirk Goldsberry, do site The Ringer, há uma movimentação nos bastidores para a troca do ala grego.

“Eu odeio essas conversas, rumores de pedido de troca e coisas assim. Mas a verdade é que a informação está circulando. Nos bastidores da liga, por exemplo, só se fala nisso. Deixo que outros projetem as propostas, mas existe um cenário concreto agora em que Giannis é o próximo grande dominó do mercado a cair. Aliás, é um cenário cada vez mais realista”, revelou o analista.

Antetokounmpo, de 29 anos, já foi duas vezes MVP da temporada e campeão da liga em 2021. Em seis jogos na atual campanha, ele registra médias de 31,0 pontos, 12,3 rebotes e 6,3 assistências por partida.

Em transição

– O armador Jaylen Nowell, para começar, é o novo reforço do New Orleans Pelicans. A franquia administra várias lesões no perímetro e, por isso, contratou o atleta de 25 anos para recomposição pontual da rotação.

– O Toronto Raptors manteve Bruno Fernando no elenco depois da pré-temporada e, a princípio, deveria ter assegurado o contrato do pivô para isso. Mas não foi bem assim: as partes se acertaram para manter o vínculo só parcialmente garantido.

– Enquanto isso, Wendell Moore vai ser agente livre irrestrito ao fim dessa temporada. O Detroit Pistons não exerceu a opção de extensão no contrato do ala e, com isso, liberou-o para negociar com outras equipes em julho.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/11, você lembra de Ed Davis? Pois o ex-pivô do Cleveland Cavaliers é o novo contratado dos filipinos NLEX Road Warriors para a temporada.

