Segundo jornalista, Giannis Antetokounmpo poderia forçar troca no Bucks

Há algumas temporadas, parecia improvável uma troca de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. No entanto, o acúmulo de decepções nos últimos anos parece ter mudado o cenário. Então, de acordo com Bill Reiter, da rede CBS Sports, o próprio astro grego poderia forçar uma saída da franquia de Wisconsin.

“Há uma crescente confiança de que, se as coisas não forem bem em Milwaukee, Giannis pode estar disponível para troca. Assim, realmente forçando sua saída do Bucks no próximo ano”, informou o jornalista.

A pressão em relação à permanência de Antetokounmpo certamente existe. Após vencer as finais em 2021, afinal, o Bucks acumulou consecutivos fracassos na pós-temporada. Nos dois últimos anos, por exemplo, foi eliminado na primeira rodada, para times de campanhas inferiores, o Miami Heat e o Indiana Pacers.

Publicidade

Desse modo, o próprio jogador acredita numa provável mudança em sua carreira. Em matéria exclusiva de Sam Amick, do The Athletic, bate-papo entre Giannis Antetokounmpo e um funcionário do Bucks sobre uma possível troca foi revelado. Durante a conversa, o craque grego chega ao empregado e questiona: “se não ganharmos este ano, você seria demitido?”.

“Você tem isso na cabeça, tipo: ‘se este ano não for bem?’. Sim, se não ganharmos o título, acho que o Bucks pode me trocar”, seguiu Giannis Antetokounmpo. “Este é o trabalho que vivemos. Este é o mundo em que vivemos. Isso vale para todos”, completou o jogador.

Publicidade

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo!

Insatisfeito

Além da pressão, Antetokounmpo também demonstra insatisfação. Isso porque a equipe começou a temporada de maneira decepcionante, com somente uma vitória em quatro partidas. Após o revés diante do Brooklyn Nets, inclusive, o grego cobrou uma reação do time e foi além ao afirmar que o Bucks não tem identidade.

“Neste momento, não temos uma identidade. E esse é o maior dos nossos problemas até aqui. Precisamos encontrá-lá para sermos um time de basquete melhor. Como vamos ganhar o jogo? Vamos defender por 48 minutos? Mover a bola por 48 minutos? Vamos atacar? Enfim, não temos isso agora”, reclamou.

Publicidade

A falta de identidade vem sendo um problema desde a temporada passada. Apesar da chegada de Damian Lillard, a equipe de Wisconsin vem falhando em acertar um estilo de jogo, enquanto analistas reclamam das decisões da diretoria que forçaram o rumo atual. Assim, Antetokounmpo acha que é o momento do time se blindar para conseguir uma mudança.

“Temos que jogar melhor. Melhorar tanto o ataque quanto a defesa. Não estamos jogando bem. Não importa se é o jogo 1, jogo 3, jogo 50. Temos que continuar nos unindo como um time. Além disso, continuar cuidando da bola, ser agressivo. Então, encontrar maneiras de jogar mais rápido. Acho que estamos muito estagnados. Aliás, estamos jogando muito devagar. Temos que criar arremessos para os nossos arremessadores. Algo precisa acontecer. É basicamente isso. Temos que melhorar”, desabafou o grego.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA