Giannis Antetokounmpo: “Bucks não está tão longe assim do Celtics”

Boston Celtics e Milwaukee Bucks vivem momentos bem diferentes na NBA. O primeiro não é só o atual campeão, mas também tem o melhor elenco da liga. Enquanto isso, o segundo foi uma enorme decepção na última temporada e teve mais um início ruim de campanha. Dá para dizer que há um abismo entre ambos? Giannis Antetokounmpo diz que não, pois não vê o Bucks tão atrás do Celtics assim.

“Nós precisamos seguir jogando juntos, antes de tudo, para chegar mais perto. O núcleo do elenco de Boston já trabalha junto há anos e isso é algo que não podemos substituir. Os jogadores estão entrosados, entendem como cada um atua e as suas funções. Isso é uma equipe campeã, em síntese. Esse é o nosso objetivo, mas, para ser sincero, eu não acho que estamos tão longe deles”, avaliou o craque de Milwaukee.

As duas equipes se enfrentaram nessa segunda-feira e, de fato, não foi um atropelo dos donos da casa. O Bucks, aliás, liderou a maior parte do primeiro tempo e até foi para os vestiários em vantagem. O Celtics só conseguiu tomar o comando do placar logo depois do intervalo. Antetokounmpo se ampara não só nessa partida, mas no histórico recente para argumentar que a diferença entre ambos não é tão grande.

“A gente visitou Boston duas vezes na temporada passada e foram jogos bem apertados. Enquanto isso, quando eles viajaram até Milwaukee, vencemos os dois jogos. Ganhamos deles por uns 30 pontos de diferença, por sinal, uma vez. Então, só temos que continuar trabalhando e chegarmos saudáveis na reta final da campanha. Vamos competir, assim, em alto nível”, projetou o duas vezes MVP da liga.

Direção certa

Antes de enfrentar o Celtics, Giannis Antetokounmpo fez alertas contundentes ao Bucks sobre o desempenho em quadra. O ala acusou a falta de identidade do time depois da derrota contra o Brooklyn Nets. Os nova-iorquinos, a princípio, projetam ser uma das equipes mais fracas do Leste. Nesse sentido, o titular saiu de quadra em Boston com uma visão bem menos alarmista.

“Eu acho que jogamos um bom basquete hoje. Em particular, porque vínhamos de uma derrota em Brooklyn na noite anterior. Acho que ditamos o ritmo no começo da partida, movimentamos a bola e convertemos arremessos em transição. Protegemos o garrafão, pegamos rebotes. Por isso, eu sinto que fizemos muitas coisas boas e demos sinais na direção certa”, apontou o ícone de Milwaukee.

A construção de um time vencedor envolve etapas, pois não vai acontecer do dia para a noite. Mas Antetokounmpo reconhece que é duro conter a impaciência. “Esse é um time novo, então precisamos confiar no processo. Exibimos uma boa evolução, mas isso não é o bastante. Você precisa ganhar jogos porque não existem vitórias morais. Eu quero vencer partidas. Portanto, precisamos vencer”, cravou.

Otimismo

O Bucks estreou na temporada com uma vitória contra o Philadelphia 76ers desfalcado de Paul George e Joel Embiid. E, em seguida, vieram três derrotas consecutivas. Hoje, só o Detroit Pistons possui um pior recorde na conferência Leste do que a franquia do Wisconsin. Na última temporada, as coisas começaram mal e não melhoraram. Mas Antetokounmpo mantém uma postura positiva. É só o que pode fazer.

“Eu não tenho escolha que não seja ser otimista. Afinal, essa foi só a quarta partida da temporada. Mesmo se estivéssemos muito mal, então, precisaria ser positivo porque é cedo demais. Mas, no fim das contas, acho que temos uma ótima equipe. Acredito que só vamos melhorar conforme aprendemos com os nossos erros. E, com isso, vamos começar a ganhar jogos”, cravou o futuro integrante do Hall da Fama.

