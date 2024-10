Giannis Antetokounmpo afirma ser único na história da NBA: “Nem Jordan”

O ídolo do Milwaukee Bucks teve uma fala corajosa. Em entrevista à revista Complex, Giannis Antetokounmpo afirmou que é o único jogador da história da NBA que fez seus adversários criarem uma estratégia específica para o parar, algo que diz que nem mesmo Michael Jordan conseguiu.

O jogador teve a fala ao participar de um quadro no qual os convidados da revista leem comentários de torcedores.

“Nasci atrasado para ver Michael Jordan. Era muito novo para ver Kobe Bryant. Mas cheguei a tempo para presenciar Giannis Antetokounmpo”, disse o jogador ao ler o tweet de um fã.

Publicidade

“Você está presenciando grandiosidade. Mesmo que as pessoas joguem ódio em mim ou não me valorizem”, respondeu Giannis. “Sou um dos jogadores mais eficientes da história da liga. Não dá para me parar no um contra um.

“Nunca vi equipes criarem defesas para outro jogador. Shaquille O’Neal jogou basquete, Kobe jogou, Jordan jogou, Kevin Durant jogou, LeBron [James] jogou. Mas apenas um jogador fez com que times criassem estratégias para ele. Esse é Giannis Antetokounmpo. Então sim, você está presenciando grandiosidade. Muito obrigado”, completou com um sorriso no rosto.

Publicidade

Leia mais!

O grego se refere à tática conhecida como “Giannis Wall”, que foi utilizada pela primeira vez em 2018/19. Ela consiste em posicionar três jogadores para cobrir o garrafão. Desse modo, Giannis não consegue infiltrar e precisa arremessar ou passar a bola. Isso fez com que ele desenvolvesse seus passes, mas ainda não conseguiu o mesmo com seu arremesso.

A fala de Giannis Antetokounmpo, ao se comparar com Jordan e outras lendas, gerou discussões entre os torcedores da NBA. Afinal, isso não é verdade. O primeiro jogador que ele citou, o Shaq, sofreu com a tática “Hack-A-Shaq”. Ela é até semelhante a do grego, já que consistia em cometer faltas para o levar ao lance livre. Desse modo, ambas forçam eles a arremessar de lugares da quadra em que são inconsistentes.

Publicidade

Então, ao longo do vídeo, é possível perceber que Giannis não está falando tão sério. Mas fica claro que ele se orgulho da “Giannis Wall”. Ele já admitiu ao longo de sua carreira que a tática já o frustrou. No entanto, ele e o Bucks conseguiram superá-lá, conseguindo o título de 2021.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA