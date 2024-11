Sem pivô reserva, Pacers busca opções de troca na NBA

O Indiana Pacers está lidando com as lesões de James Wiseman e Isaiah Jackson e pode buscar uma troca por um pivô reserva na NBA. Então, o site Clutch Points apontou três opções no mercado que podem interessar a equipe.

Até o momento o Pacers está com duas vitórias e quatro derrotas nesta temporada. Mas podem se tornar efetivamente um time de playoffs com a chegada de um reforço de qualidade. Wiseman e Jackson estão com lesões no tendão de Aquiles e ficarão de fora da temporada por um bom tempo.

Walker Kessler

Este pode ser um sonho distante para o Pacers nesta busca por uma troca por um pivô na NBA. Kessler é um jogador em desenvolvimento com tamanho e talento. Nos primeiros seis jogos desta temporada, ele tem médias de 9.7 pontos, 11.2 rebotes, três bloqueios por jogo e 62.2% de aproveitamento nos arremessos de quadra pelo Utah Jazz.

De acordo com o portal, a aquisição de Kessler poderia ocorrer em algum tipo de troca com o novato Johnny Furphy e o armador Ben Sheppard. No entanto, Kessler chegaria para brigar pela titularidade da posição, diferente dos outros nomes desta lista.

Kelly Olynyk

Olynyk é um alvo mais realista do que Kessler e aceitaria o papel como reserva. Mas, ele está lidando com uma lesão nas costas. Então, ainda levará algumas semanas para retornar e o Pacers pode não conseguir esperar pelo reforço.

Mas se estiver disposto a esperar, Olynyk seria uma boa adição para o time que busca os playoffs. Ele é um veterano que vem de uma temporada em que teve médias de 12.7 pontos, 5.6 rebotes e 4.6 assistências em 28 jogos pelo Toronto Raptors após ser trocado. Ele é um pivô que espaça a quadra com seu arremesso de três pontos, com tendo média de carreira de 36.9%.

Segundo o Clutch Points, Olynyk é valioso pela possibilidade de não ser necessário envolver uma peça fundamental na troca pelo pivô.

Zeke Nnaji

Outro potencial alvo de troca para pivô do Pacers é Nnaji, que não conseguiu se firmar na rotação do Denver Nuggets. Além disso, com a chegada de Dario Saric na equipe, o jogador de 23 anos não é mais um reserva fixo.

Nnaji é um pivô que corre bem para a cesta e pode ser ativo no garrafão. Ao mesmo tempo, também consegue arremessar de média distância e tem trabalhado em seu arremesso de três pontos. Na última temporada, anotou 3.2 pontos e 2.2 rebotes em 9.9 minutos ao longo de 58 jogos.

