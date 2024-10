Kendrick Perkins: “Não sei se Tyrese Haliburton está treinando o suficiente”

Conhecido pelas opiniões fortes, Kendrick Perkins, analista da ESPN, disparou mais críticas, dessa vez contra Tyrese Haliburton e o Indiana Pacers. “Eu acredito que o Pacers vai cair de produção. Eles não vão para os playoffs nesta temporada,” disse Perkins. Ainda de acordo com o ex-jogador, a culpa é do armador da equipe.

“Estou observando um cara como Tyrese Haliburton entrando nesta temporada. Mas não sei se ele tem treinado o bastante. Quando você observa outros jovens ao redor da liga, como Paulo Banchero e Chet Holmgren… Esses caras parecem que têm trabalhado no que precisam”.

Enquanto Haliburton vem produzindo números, seus aproveitamentos em geral não são bons. Então, as críticas começam a crescer a cada partida que não vai bem.

É verdade que o armador do Pacers tem tido dificuldades nesse início de temporada. Haliburton tem uma média de 14.6 pontos com apenas 25% de aproveitamento nos arremessos de três. Além disso, o jogador também está com média de apenas 6.6 assistências. No ano passado, vale lembrar, o atleta liderou a liga com 10.9.

As críticas a Tyrese têm vindo de diversos lados da liga. Alguns dias atrás, o ex-Pacers Evan Turner o chamou de mediano.

Durante o jogo do Pacers contra o Magic, Turner criticou Haliburton em uma postagem no X (antigo Twitter). Ele afirmou que “amadurecer é aceitar que Tyrese é mediano”.

A avaliação foi surpreendente, visto que Haliburton foi All-Star nas duas últimas temporadas, liderou a NBA em assistências em 2023/24 e foi escolhido para o All-NBA Team. Ele também fez parte da seleção dos Estados Unidos campeã nas Olimpíadas de Paris. Além disso, foi essencial para levar o Pacers à final da Conferência Leste pela primeira vez em dez anos.

No entanto, vale lembrar que a temporada acabou de começar. Além disso, Haliburton foi parte do time norte-americano campeão das olímpiadas de Paris. Por isso, o armador teve menos tempo de descanso entre a temporada anterior e a atual. Além disso, a campanha dá temporada passada rende créditos com a torcida. Agora, bastante a Tyrese Haliburton provar Kendrick Perkins e os outros críticos que estão errados.