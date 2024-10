Pascal Siakam breca reação do Celtics e Pacers vence

Pascal Siakam ficou muito marcado por erro na final do Leste entre Indiana Pacers e Boston Celtics da última temporada. No entanto, ele liderou a equipe de Indiana em grande vitória sobre os atuais campeões. Siakam anotou 29 pontos, enquanto pegou 11 rebotes e distribuiu cinco assistências. Apesar de ter problemas nos arremessos, Tyrese Haliburton terminou com um duplo-duplo: 17 pontos e 12 assistências. Por outro lado, Boston teve grandes dificuldades com tentativas no perímetro. No fim, 135 a 132 para os donos da casa.

Embora o Celtics tenha feito 19 cestas de três, o time de Massachusetts arriscou 57 vezes dali. Portanto, um aproveitamento de 33.3%. Enquanto isso, o Pacers dominava o garrafão até que o técnico Joe Mazzulla resolveu utilizar o português Neemias Queta. Aliás, Queta fechou o jogo no tempo normal, enquanto participou da prorrogação.

Indiana perdeu o armador Andrew Nembhard no começo do jogo. Então, o técnico Rick Carlisle precisou contar com Bennedict Mathurin por mais tempo. Ele respondeu com 30 pontos e 11 rebotes em 42 minutos.

O Pacers chegou a liderar por 24 pontos e parecia se livrar do “fantasma” dos playoffs contra o Celtics. Na ocasião, Indiana teve boas performances, mas não sabia “fechar jogos”. Como resultado, Boston foi às finais da NBA.

Então, na noite de quarta-feira, Pascal Siakam parecia pronto para acabar com o problema e liderar o Pacers diante do Celtics. Mas quando restavam menos de três minutos para o fim e liderando por 12, Indiana cometeu vários erros. Assim, Derrick White comandou a reação de Boston, que cortou para apenas um ponto. Haliburton fez para os donos da casa, mas Jayson Tatum acertou de três, empatando em 124.

Já na prorrogação, Haliburton e White trocaram cestas de três. White chegou a dar ao Celtics a liderança por 132 a 130, mas Pascal Siakam fez os últimos cinco pontos da partida, garantindo o triunfo do Pacers.

Foi a segunda vitória de Indiana em cinco jogos, enquanto o Celtics perdeu pela primeira vez em cinco embates na temporada 2024/25 da NBA.

Jayson Tatum e Jaylen Brown não foram bem, apesar de terminarem a partida com 37 e 25 pontos, respectivamente. Isso porque Tatum e Brown converteram somados apenas 21 dos 55 arremessos. Mas eles ainda tiveram desempenho pior no perímetro: seis acertos (cinco do camisa 0) em 29 tentativas. Por fim, cometeram seis erros de ataque.

Rebotes

Queta, por outro lado, teve performance destacada. Enquanto ficou em quadra, o Celtics fez 18 pontos a mais que o Pacers. Ele pegou nove rebotes (seu recorde é 12) em pouco mais de 13 minutos. Desde que o pivô entrou, Boston liderou nos rebotes por 20 a 17. Antes, Indiana vencia por 40 a 31 no quesito. Terminou 57 a 51 na batalha.

“Nós temos que avaliar o que aconteceu de bom”, disse o técnico Rick Carlisle, do Pacers. “Nós tínhamos apenas um pivô disponível (Isaiah Jackson), mas mesmo assim dominamos o garrafão, com muitos rebotes durante quase todo o jogo. Nos primeiros quatro jogos, a gente teve muito problema com rebotes e arremessos de três. Mas hoje (ontem), conseguimos jogar bem”, afirmou.

“Perdemos Andrew Nembhard logo no começo e nem sabia se iria conseguir começar o jogo com ele, mas não estava se movimentando bem. No entanto, conseguimos jogar de outras formas. Treinamos rebotes e arremessos antes do jogo. Então, a gente precisava fazer algo. Pascal (Siakam) foi ótimo. Deu certo”, concluiu.

Agora, o Celtics volta às quadras na sexta-feira contra o Charlotte Hornets, enquanto o Pacers encara o New Orleans Pelicans fora de casa, também no dia 1°.

