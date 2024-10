Após aposentadoria da NBA, Blake Griffin indica novos rumos

Após a aposentadoria recente da NBA, o Blake Griffin caminha para um novo projeto. De acordo com Michael McCarthy, do site Front Office Sports, o ex-jogador busca uma vaga como comentarista a partir da temporada 2025/26. Então, ele entrou na mira de futuras detentoras de direito de transmissões da liga, como Amazon Prime Video, NBC Sports e ESPN.

Em agosto, um relatório indicou que a nova divisão dos direitos de transmissão da NBA abrirá mais vagas para analistas. Segundo Richard Deitsch, do siteThe Athletic, a rede NBC e a Amazon estão interessadas em contratar ex-jogadores para compor suas equipes. Ambas as emissoras assumirão as transmissões da liga a partir de 2025. “Haverá um número significativo de vagas abertas para comentaristas da NBA”, afirmou o jornalista.

Antes da aposentadoria da NBA, Blake Griffin fez participações pontuais em programas de televisão. Em 2021, por exemplo, ele apresentou o próprio programa de pegadinhas, o “Double Cross with Blake Griffin”. Desse modo, ele se encaixaria no perfil para ser um âncora e analista na cobertura de jogos da NBA.

O ala-pivô aposentou da NBA em abril deste ano. Seis vezes All-Star, Griffin estava sem equipe desde quando deixou o Boston Celtics ao fim da última temporada. Apesar de os esforços da equipe de Massachusetts em manter o veterano, seu desejo era de voltar para a California, onde vive sua família. Então, ele aguardou uma chance de qualquer equipe daquele estado, o que não aconteceu em 2023/24.

Primeira escolha do Draft de 2009, Blake Griffin atuou pelo Los Angeles Clippers por oito temporadas. No entanto, por conta de lesão, Griffin não jogou em seu primeiro ano, estreando pela equipe californiana em 2010/11. Mas sua campanha de estreia foi tão impactante que ele venceu o prêmio de melhor calouro, foi ao All-Star Game e ficou em décimo na votação para o MVP.

Naquela temporada, ele registrou médias de 22.5 pontos, 12.1 rebotes, 3.8 assistências, uma das campanhas mais impressionantes para um calouro. Ele foi ao Jogo das Estrelas nos próximos quatro anos, mas sofreu diversas contusões na sequência. Então, em 2017/18, Griffin foi para o Detroit Pistons em troca. Apesar de já não ter mais o mesmo físico de anos anteriores, a temporada 2018/19 foi impressionante.

Aliás, foi a última vez que o Pistons foi aos playoffs da NBA. Naquela campanha, ele produziu 24.5 pontos, 7.5 rebotes e 5.4 assistências. No entanto, a equipe caiu logo na primeira rodada em quatro jogos para o Milwaukee Bucks.

Mas aos 30 anos, em 2019/20, Griffin teve outra lesão grave e ele atuou em apenas 18 partidas. Ele retornou às quadras na temporada seguinte, mas longe de suas melhores condições físicas. Então, Griffin entrou em acordo com o Pistons e a equipe o dispensou. Na sequência, ele foi para o Brooklyn Nets, onde atuou até o fim de 2021/22.

Após 14 anos na NBA, Blake Griffin encerra uma grande carreira com médias de 19.0 pontos, 8.0 rebotes e 4.0 assistências em 765 partidas.

