Técnico do Pacers evita crise com Tyrese Haliburton

O técnico do Indiana Pacers minimizou o início de temporada de Tyrese Haliburton. Principal nome da franquia, o armador tem médias de 12.3 pontos e 3.7 assistências até aqui. Além disso, saiu de uma derrota diante do New York Knicks sem pontuar. Rick Carlisle, porém, não está preocupado com as dificuldades do armador em 2024/25.

“Eu achei que Tyrese Haliburton fez um bom trabalho em manter suas emoções sob controle e continuar tentando jogar”, disse o técnico do Pacers após a derrota para o Knicks. “Olha, noites como esta vão acontecer até com nosso melhores jogadores do mundo. Todos nós precisamos aceitar isso”, acrescentou.

Ao contrário do que o treinador abordou, entretanto, a performance diante do Knicks certamente preocupa para o restante da temporada. Além de ser um dos jovens mais talentosos da NBA, Haliburton é o maestro do ataque do time, graças ao seu talento como armador. Na temporada passada, por exemplo, a equipe teve o melhor ataque da liga, com média de 123.3 pontos nas 82 partidas de 2023/24.

Porém, o início ruim também como assistente, tem prejudicado o restante dos companheiros. No duelo entre os titulares de Knicks e Pacers, por exemplo, o time de Nova Iorque venceu por 102 a 31. A falta de iniciativas ofensivas, portanto, dificultaram também na defesa, segundo o treinador. “Coisas ruins de um lado da quadra afetaram o outro lado”.

Carlisle, ainda assim, manteve um discurso tranquilo para evitar a crise. O Pacers, afinal, tem um calendário complicado para os próximos dias, com Orlando Magic, Boston Celtics, New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks. Então, é importante mantes o vestiário blindado em busca de uma recuperação.

“Este é um calendário pesado com o qual estamos começando. O jogo em Detroit foi completo. O jogo contra o Knicks fala entre sim. Os nossos adversários vão entrar com tudo. Então, nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos lutar e batralhar por tudo neste ponto da temporada”, completou o técnico.

Com o início complicado, o Pacers é no momento o 13º na Conferência Leste, com uma vitória e duas derrotas. Assim, um começo diferente da temporada passada, que terminou com a equipe nas finais da Conferência Leste e com grandes expectativas para a campanha em 2024/25.

