“Time do Pacers sempre tem algo a provar”, dispara Pascal Siakam

O Indiana Pacers foi uma das grandes surpresas dos playoffs passados. O sexto colocado do Leste surpreendeu favoritos e, assim, chegou às finais da conferência Leste. Ninguém aposta que a equipe vai repetir esse feito, mas o elenco quer estar pronto para “chocar” a NBA mais uma vez. Pascal Siakam reuniu o time nos últimos dias para treinos voluntários antes do início da pré-temporada do Pacers.

“Nós sabemos que não somos o time mais sexy da NBA, então as pessoas nunca vão nos dar crédito pelo que já fizemos. Temos que entrar em quadra cada noite e ‘arrancar’ isso de todos. Não há nada garantido. Sempre temos alguma coisa a provar. Mas, ao mesmo tempo, não quero colocar limites em nosso grupo porque podemos alcançar grandes feitos”, afirmou o ala-pivô, durante as atividades.

Siakam entende como ter um excelente resultado em uma temporada não é a certeza de sucesso em longo prazo. E como estar nas finais de conferência, mais do que isso, não é uma coisa simples. Ele foi campeão da NBA com o Toronto Raptors, em 2019. Mas nunca conseguiu voltar a uma decisão do Leste com a equipe. O Pacers foi uma boa surpresa no primeiro semestre, mas, agora, ninguém vai mais ser surpreendido.

Publicidade

“Os outros times estão de olho em nós agora, pois os convidamos com o nosso sucesso na temporada passada. Mas podemos lidar com isso. Todos vamos ficar juntos, praticar um basquete coletivo e seguir fazendo o que nos trouxe até aqui. Isso é o que fazemos bem. Esse é o nosso estilo de jogo, em síntese”, cravou o astro Tyrese Haliburton, que também esteve nos treinos organizados pelo colega.

Leia mais sobre Pascal Siakam

Última vez

Pascal Siakam chegou ao Pacers em janeiro desse ano, mas já é uma liderança do time. E isso vai além dos bons resultados, pois a sua conduta conquistou o respeito de todos. Antes dos treinos mais recentes, o ala-pivô já havia convidado os atletas mais jovens e calouros do elenco para outro período. Para Haliburton, todos os esforços do colega servem como uma boa preparação para o que está por vir.

Publicidade

“Essa é a última vez que vamos ser só nós em quadra. Afinal, na próxima semana, os treinadores já vão estar envolvidos e tudo o mais. Esse é o momento, então, de todos colocarem a cabeça no lugar e direcionarem o foco para o início do trabalho. Acima de tudo, nós precisamos manter essa união e jogar o nosso estilo de basquete”, pregou o armador.

Haliburton revelou que o técnico Rick Carlisle ligou-lhe todos os dias só para avisá-lo de uma coisa. Na NBA, a princípio, repetir sucesso fica mais complicada a cada temporada. “A gente precisa estar fechado não só enquanto grupo, mas também do ponto de vista mental. Voltar às finais não vai ser fácil, certamente. Aliás, deve ser umas três vezes mais difícil agora”, alertou.

Publicidade

Novo contrato

Siakam assume um papel mais importante no Pacers ao mesmo tempo em que recebeu um grande voto de confiança do time. Ele fechou uma extensão máxima na offseason e vai ficar em Indianápolis em longo prazo. São quase US$190 milhões em salários pelas próximas quatro temporadas. O camaronês não esconde que já vê a franquia como a sua nova casa na NBA, depois de oito anos no Raptors.

“Desde que cheguei aqui, cada um de vocês fizeram a minha transição muito mais fácil. Eu não queria, então, ir embora. A ideia de se mudar mais uma vez, para ser sincero, sempre pareceu realmente assustadora e ruim para mim”, contou o ala-pivô, depois do anúncio da renovação.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA