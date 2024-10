Terceira escolha de Draft, Jahlil Okafor vai para time do Pacers na G League

Terceira escolha do Draft de 2015, o pivô Jahlil Okafor assinou com o time do Indiana Pacers na G League, o Indiana Mad Ants. A movimentação foi parte de um contrato de exibição com a equipe da NBA, seguido de sua dispensa. Como resultado, ele receberá um bônus de US$77,5 mil para seguir na Liga de Desenvolvimento.

No final do mês passado, havia a expectativa de que Okafor assinasse com o Pacers. Porém, a equipe resolveu apenas avaliá-lo através do contrato de exibição. Sem um novo acordo, os jornalistas que acompanham a equipe informaram que a intenção inicial do acordo era apenas para que ele se juntasse ao time da G League.

Agora no time do Pacers na G League, Jahlil Okafor jamais conseguir atingir as expectativas desde o Draft. Ao todo, o pivô registrou 247 jogos na NBA. Pelo Philadelphia 76ers teve sua melhor temporada, quando registrou 17.5 pontos, sete rebotes e 1.2 tocos por partida, em seu ano de estreia.

Contudo, lesões no joelho o atrapalharam na sequência de sua carreira. Desse modo, passou por diversas franquias da NBA, entre Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans e Detroit Pistons. Desde a temporada 2020/21, quando atuou em 27 jogos pelo time de Michigan, ele está fora da liga.

Sem chances na NBA, ele buscou oportunidades no exterior. Assim, passou por times da China e Porto Rico. Por fim, retornou à G League, onde defendeu o Capitanes da Cidade do México na temporada 2022-23. Pela equipe, ele teve médias de 20,5 pontos e 8,0 rebotes por jogo em 15 partidas.

Em junho, ele foi selecionado pelo Valley Suns no Draft de expansão da G League. Porém, há três semanas, ele foi negociado em uma troca com o Mad Ants, que enviou o armador David Stockton ao time afiliado ao Phoenix Suns.

Outra dispensa

Além de Okafor, o Pacers dispensou também Kendall Brown. O jogador havia assinado um contrato de três temporadas com a equipe. No entanto, as últimas duas temporadas do acordo não eram garantidas. Ele teria recebido $250 mil se tivesse feito parte do elenco no início da temporada.

Ao dispensar Brown e seu salário de $2,1 milhões, o Pacers agora está $2,5 milhões abaixo do limite da taxa de luxo com uma vaga aberta no elenco. Assim, a decisão aumenta as chances de Cole Swider garantir a 15ª vaga no elenco da temporada regular.

